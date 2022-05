10.05.2022 Wsparcie dla kredytobiorców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegółowy projekt pomocy polskim rodzinom w spłacie kredytów hipotecznych.

Pomoże on kredytobiorcom w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i putinflacji.

Resort finansów przygotował rozwiązania dotyczące wakacji kredytowych oraz zamiennika dla wskaźnika WIBOR, który istotnie obniży wysokość rat kredytów.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) zostanie zasilony dodatkowo 1,4 mld zł i kwota ta może w razie potrzeby wzrosnąć.

Agresja Rosji na Ukrainę i putinflacja doprowadziły do ​​podwyżki stóp procentowych, która z kolei przekłada się na rosnące raty kredytów. Rząd nie zamierza zostawić Polaków z tym samych, dbając równocześnie o stabilność krajowego sektora bankowego i finansowego. W Ministerstwie Finansów opracowaliśmy instrumenty, które pomogą osobom posiadającym kredyty hipoteczne. Para wsparcie dla kredytobiorców, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów z uwagi na podwyższone stopy procentowe w postaci wakacji kredytowych i zwiększonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To też nowy – korzystniejszy niż WIBOR – wskaźnik oprocentowania kredytów, który obniży raty kredytowe

– informó a la ministra financiera Magdalena Rzeczkowska.

Projekt przygotowaliśmy we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Chcemy, por 17 maja Rada Ministrów przyjęła nowe przepisy. Do 13 maja trwają konsultacje społeczne podczas których chcemy poznać opinie rynku

– wskazuje wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Nowe propozycje znajdą się w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. W dokumencie są już wpisane rozwiązania dotyczące wyznaczania zamiennika WIBOR (skonsultowane i przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów). Uzupełniamy je też o przepisy związane z tzw. wakacjami kredytowymi i zmianami w FWK. Dzięki temu wszystkie przepisy będą w jednym miejscu.

Wakacje kredytowe

Umożliwią one zawieszenie spłaty kredytu na 4 miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r., co daje razem 2 x po 4 miesiące bez rat. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotówkach.

Nowy wskaźnik oprocentowania kredytów

Przejście z obecnego WIBORU na nowy wskaźnik oznaczać będzie spadek wysokości rat kredytobiorców. Dzięki temu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie desde 2023 r.

Większy budżet Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Ustawowo zasilimy nowymi środkami FWK. Trafi do niego dodatkowe 1,4 mld zł, a w razie potrzeby kwota ta będzie zwiększana i nie będzie konieczna w tym przypadku nowelizacja ustawy.

Nowością będzie możliwość przekazywania wniosków o wsparcie online.

Już teraz można wnioskować o pomoc

Niezależnie od tego, już dziś kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów mogą korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie jednego z warunków:

Posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców.

Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów

Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. a 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. EUR Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

