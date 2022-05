10.05.2022 Oświadczenie MSZ potępiające Rosję za cyberataki na Ukrainę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oświadczenie MSZ potępiające Rosję za cyberataki na Ukrainę10.05.2022

Dziś Unia Europejska opublikowała w imieniu 27 państw członkowskich Deklarację potępiającą Rosję za cyber operacje prowadzone przeciwko Ukrainie. Podobne oświadczenia wydali nasi sojusznicy i partnerzy z Wielkiej Brytanii, Kanady oraz Australii.

Bezpośrednią przyczyną wydania deklaracji był rosyjski cyberatak na satelitarną sieć KA-SAT (której operatorem jest Viasat) przeprowadzony 24 luego 2022 r. na godzinę przed rozpoczęciem bezprawnej militarnej agresji na Ukrainę. Niewątpliwie celem cyberataku było ułatwienie inwazji rosyjskich sił, gdyż wśród ofiar znalazły się instytucje sektora publicznego Ukrainy, w tym Sił Zbrojnych Jego ofiarą padły również firmy i podmioty gospodarczeni orazwatelewat. Skutki cyberataku dotknęły także kilka państw Unii Europejskiej.

Polska potępia rosyjską agresję na Ukrainę w każdym jej wymiarze. Dotyczy to także operacji prowadzonych w cyberprzestrzeni. Prowadzone przez Rosję działania stoją w oczywistej sprzeczności z międzynarodowym prawem i z normami odpowiedzialnego zachowania się państw w cyberprzestrzeni, przyjętymi w ramach ONZ także przez Federację Rosyjską.

Polska, Unia Europejska i nasi sojusznicy zdecydowanie potępiają szkodliwe działania Rosji w cyberprzestrzeni i wzywają wszystkie odpowiedzialne za nie podmioty do natychmiastowego ich zaprzestania. We współpracy z naszymi partnerami i sojusznikami rozważamy dalsze kroki na rzecz przeciwdziałania, powstrzymywania i odpowiedzi na takie działania ze strony Rosji.

Polska samodzielnie i we współpracy z międzynarodowymi partnerami kontynuować będzie wspieranie zdolności obronnych Ukrainy w cyberprzestrzeni. Rosja musi zakończyć swoją agresję niosącą ludzkie cierpienia i zagrażającą bezpieczeństwu Europy.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL