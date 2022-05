10.05.2022 Konsultacje społeczne przepisów o pomocy dla kredytobiorców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

10 mayo 2022 r. minister finansów skierował do konsultacji społecznych przepisy dotyczące pomocy dla kredytobiorców.

Uwagi do nich można przesyłać do 13 maja.

Przepisy dotyczące pomocy dla kredytobiorców zostały dołączone do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Uwagi do przepisów (wyłącznie w zakresie dotyczącym pomocy kredytobiorcom, tj. art. 62, art. 64, art. 66 oraz art. 73-80 projektu ustawy) prosimy przekazywać również w wersji elektronicznej na dirección sekretariat.fn@mf.gov.pl , do piątku 13 maja 2022 r. haz diosz. 14:00 Projekt jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Czytaj więcej o wsparciu dla kredytobiorców.

