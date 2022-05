10.05.2022 Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – wzrost nakładów na modernizację Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych – wzrost nakładów na modernizację Wojska Polskiego10.05.2022

„Przed chwilą podpisaliśmy umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie obsługi finansowo-księgowej Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Fundusz powstał na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. To bardzo ważna ustawa dla polskich Sił Zbrojnych. To bardzo ważna ustawa dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Są to przepisy, które stanowią fundament rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. A że o bezpieczeństwo trzeba dbać, wiemy o tym doskonale. Ci, którzy nie wierzyli przekonali się jeżeli obserwują to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą” – powiedział minister Mariusz Błaszczak po podpisaniu umowy dotyczącej obsługi Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Tenemos 10 maja br. szef MON z panią Beatą Daszyńską-Muzyczką, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę dotyczącą Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Celem funduszu jest znaczące zwiększenie nakładów na modernizację Wojska Polskiego.

„Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie wzmacnia Siły Zbrojne w odróżnieniu do koalicji PO-PSL, która likwidowała jednostki wojskowe. Prawo i Sprawiedliwość rozwija liczebnie Wojsko Polskie, wyposaża je w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń. Jednym z naszych priorytetów jest także zacieśnianie relacji sojuszniczych w ramach NATO. Żeby te wszystkie działania mogły przebiegać szybciej, ważny jest fundament do finansowania. Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada wzrost nakładów budżetowych na obronność. Od przyszłego roku już co najmniej 3% PKB.”

– ministro de mówił. Ministro M. Błaszczak podkreślił, że Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych umożliwi zwiększenie zakresu zamówień sprzętu i uzbrojenia dla potrzeb modernizacji Wojska Polskiego.

Utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych to jedno z nowych rozwiązań w zakresie finansowania Wojska Polskiego. Wynika z ustawy o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia br. Określa ona zasady m.in. dokonywania wypłat ze środków Funduszu. Powołanie funduszu otwiera nowe ścieżki pozyskiwania finansów na modernizację Sił Zbrojnych RP, takich jak możliwość emisji obligacji. Przez ten instrument będzie istniała możliwość zakupu nowoczesnych technologii i sprzętu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fundusz będzie mógł również korzystać z innych źródeł, takich jak wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, z wpłat lub darowizn, czy środków z budżetu przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej.

„Te wszystkie nasze transakcje i zamówienia dotyczą sprzętu najnowocześniejszego, najlepszego w swojej klasie. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tego sprzętu, to obecnie jest ona jeszcze zbyt mała, żeby zapewnić odstraszanie. W związku z tym Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych umożliwi nam zwiększenie zakresu naszych zamówień. To co dzieje się za naszą granicą pokazuje, że Rosja prowadzi politykę imperialną. Zagraża swoim sąsiadom i atakuje ich. Para zjawisko było częściowo niedostrzegane, ale dziś opinia światowa jednoznacznie wspiera Ukrainę w przeciwstawianiu się inwazji rosyjskiej. Ale żeby odstraszyć agresora, spowodować, żeby nie poszedł dalej, Wojsko Polskie musi być jeszcze silniejsze niż dotychczas”

– dodał szef LUN.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

OSI MIL