10.05.2022 33. Regionalna Konferencja FAO dla Europy

33. Regionalna Konferencja FAO dla Europy10.05.2022

W dniach 10 – 13 maja Łódź będzie gospodarzem 33. sesji Regionalnej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy (ERC33), podczas której omawiane będą kwestie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i transformacji systemów rolno-spożywczych. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele resortów rolnictwa z 50 państw z Europy i Azji Środkowej.

W otwarciu konferencji udział wezmą ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau, ministro rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier Henryk Kowalczyk, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski a także dyrektor generalny FAO Qu Dongyu.

Wydarzenie będzie stanowiło platformę do dialogu w kwestiach transformacji systemów rolno-spożywczych w Europie i Azji Środkowej. Uczestnicy będą także rozmawiać o łańcuchach produkcji żywności i praktycznym podejściu do przekształcania systemów rolno-spożywczych na rzecz zdrowej dety w tych rejonach. W agendzie obrad znalazł się także punkt dotyczący konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę dla bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa.

W trakcie obrad do ministrów rolnictwa i urzędników państwowych z całej Europy i Azji Środkowej dołączą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, partnerzy rozwojowi oraz obserwatorzy.

