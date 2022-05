09.05.2022 Ministro Rau z pierwszą wizytą w Iranie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniach 7-9 maja br. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, na zaproszenie strony irańskiej, złożył oficjalną wizytę w Islamskiej Republice Iranu, podczas której odbył spotkania z Prezydentem Islamskiej Republiki Iranu, Panem Ebrahimem Raisim, Przewodniczącym Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego, Panem Mohammadem Baqer Qalibafem oraz odbył konsultacje polityczne z Ministrem Spraw Zagranicznych Iranu, Panem Hosseinem Amir-Abdollahianem.

Oficjalne rozmowy szefów dyplomacji Polski i Iranu były okazją do omówienia najważniejszych kwestii z zakresu współpracy dwustronnej, a także wymiany poglądów na temat aktualnych problemów regionalnych i globalnych, w szczególności trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Szef polskiego MSZ przedstawił również stanowisko Polski, jako kraju przewodniczącego OBWE, w odniesieniu do sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Podczas wizyty, szefowie dyplomacji Polski i Iranu podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu.

Pierwsza wizyta szefa polskiej dyplomacji w Iranie przypadła w ważnym momencie 80. rocznicy ewakuacji armii generała Władysława Andersa z ZSRS do Iranu. Ewakuacja armii gen. Andersa z ZSRR do Iranu rozpoczęła się 18 marca 1942 roku. Hacer listopada 1942 r. ewakuowano do Iranu ponad 115 tys. osób, w tym około 78,5 tys. żołnierzy oraz 37 tys. cywilów, pośród nich niemal 18 tys. dzieci. Polskich uchodźców powitało przyjazne nastawienie i hojność irańskiego narodu. Pod koniec 1942 i na początku 1943 r. polskie obozy w Iranie znajdowały się w Teheranie, Isfahanie, Maszhadzie i Ahwazie. Pierwsze szkoły powstały w Teheranie, gdzie po roku działało już dziesięć polskich placówek oświatowych. W polskim sierocińcu w Isfahanie, zwanym „miastem polskich dzieci” otwarto obóz, w którym przebywało 2300 dzieci i 300 dorosłych oraz powstało osiem szkół podstawowych.Camp Polonia w Ahwazie był jednym z głównych ośrodków wyjazdowych dla Polaków opuszczających Iran, a ostatni obóz w tym mieście został zamknięty w 1945 r. Około 90% osób ewakuowanych stanowili etniczni Polacy, resztę inne grupy narodowościowe zamieszkujące II Rzeczpospolitą. Większość uchodźców ostatecznie opuściła Iran po kilku miesiącach i została przetransportowana do wielu odległych krajów, takich jak Liban, Palestyna, Indie, Uganda, Kenia, Tanganika, Rodezja Północna i Południowa, Południowa Meksyak i Nowa Zelandia.

W ramach obchodów rocznicy Ministro Zbigniew Rau odwiedził polskie miejsca pamięci, w tym cmentarze, gdzie spoczywają żołnierze Armii Andersa oraz cywile. Zarówno w Teheranie, jak i Isfahanie, Ministro del Pan oficjalnie otworzył wystawę IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, informującej o sytuacji wojsk polskich i polskich uchodźców na Bliskim Wschodzie.

Foto: Sebastián Indra / MSZ

