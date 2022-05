09.05.2022 Rząd wspiera i dba o polskie rodziny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd wspiera i dba o polskie rodziny09.05.2022

Dla rządu rodzina niezmiennie pozostaje podstawową komórką życia społecznego, a szczęście rodzinne to jedna z podstawowych wartości i cel do realizacji. Najlepszym przykładem skutecznych działań jest sztandarowy programa „Rodzina 500+”. Para rewolucja w polskiej polityce rodzinnej, która realnie przekłada się na poprawę jakości życia polskich rodzin. Do tego dochodzą także inne programy prorodzinne m.in. „Maluch+” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Premier odwiedził dziś Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele, gmina Wielka Wieś w woj. małopolskim. Jak podkreślił, kierunkiem działań rządu jest bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin.

– Nasz rząd jest rządem dla polskich rodzin. Dowodem jest nasza polityka społeczna. Szczególnie w czasie, który jest wymagający i naznaczony wielkim kryzysem geopolitycznym, wojną na Ukrainie i kryzysem gospodarczym, którego doświadcza większość państw świata – mówił premier. Jak podkreślił, polskie rodziny potrzebują rządu, który wspiera i ufa rodzicom.

Rządowy program “Maluch+” – wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

Celem programu “Maluch+” jest zwiększenie dostępności miejsc dla wszystkich dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

– Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, to takich miejsc dla najmłodszych w Polsce było powyżej 80 tys. Dzisiaj broma a ponad 210 tys. Czyli po 6 latach zwiększyliśmy liczbę miejsc w żłobkach i klubach dla dzieci o sporo ponad 100 proc. – primer ministro wskazał Mateusz Morawiecki.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinasowanie na utworzenie m.in. żłobków i klubów dziecięcych. Kwota dotacji w 2021 r. wyniosła ponad 447 millones.

Programa rządowy „Rodzina 500+” – poprawia jakość życia polskich rodzin

Programa “Rodzina 500+” jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę i liczbę dzieci.

Od momentu uruchomienia programu do końca stycznia br. do rodzin trafiło już 177,9 mld zł. Wsparciem objętych jest ponad 6,5 mln dzieci.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – nowe świadczenie w ramach Polskiego Ładu

To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje w kwocie 500 zł lub 1000 zł miesięcznie. Rodzice samodzielnie mogą wskazać, czy pieniądze chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Para w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Dotychczas w ramach programu rodzinom wypłacono ponad 1 mld zł, w ramach 404 tys. świadczeń, W sumie na ten cel rząd przeznaczy w 2022 r. está bien. 3,1 mld EUR

