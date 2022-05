09.05.2022 Dziękujemy wojskowym medykom za zaangażowanie w walkę z COVID19

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„To był czas bardzo trudny dla nas wszystkich. To był czas, w którym po raz kolejny sprawdzili się żołnierze Wojska Polskiego. Po raz kolejny zapewnili bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję wyróżnionym dziś żołnierzom i pracownikom Wojska Polskiego” – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystości wręczenia wyróżnień za walkę z pandemią COVID-19.

W poniedziałek, 9 maja br. szef MON podziękował i wyróżnił okolicznościowymi medalami przedstawicieli wojskowej służby zdrowia – żołnierzy i pracowników cywilnych za ich zaangażowanie w pracę w czasie pandemii. Podczas uroczystości, która odbyła się na Palcu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie odbyła się także ceremonia wręczenia sztandaru Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej w Modlinie.

„Codziennie ponad 2500 wojskowych medyków świadczyło pomoc wszystkim potrzebującym w czasie epidemii. To był dowód tego, że również w czasie pokoju Wojsko Polskie odgrywa ważną rolę służąc bezpieczeństwu naszej Ojczyny. Wielu żołnierzy, zarówno z wojsk operacyjnych, jak również z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, a także tych służących w szpitalach i ośrodkach zdrowia, wspierało cywilną służbę zdrowia. Wojska Obrony Terytorialnej, to kolejny rodzaj sił zbrojnych, który był bardzo mocno zaangażowany w pomoc potrzebującym. Każdy z nas, kto w okresie epidemii odwiedzał szpital lub ośrodek zdrowia, spotkał żołnierzy w oliwkowych beretach”

– mówił minister Błaszczak.

Wojsko Polskie od samego początku wspierało działania, by powstrzymać epidemię koronawirusa oraz złagodzić jej skutki. Wojskowa Służba Zdrowia w czasie pandemii koronawirusa aktywnie wspierała i odciążała cywilny system opieki zdrowotnej. 48 wojskowych placówek medycznych udzielało kompleksowej pomocy medycznej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej uruchomiono szpitale tymczasowe na warszawskim Okęciu, przy Wojskowym Instytucie Medycznym, w Ciechocinku i w Krynicy-Zdroju. Codziennie gotowych do pomocy pacjentom gotowych było 2,5 tys. lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych, którzy opiekowali się zarówno żołnierzami Wojska Polskiego, pracownikami resortu obrony narodowej i udzielali pomocy każdemu potrzebującemu konsultacji i nadzoru lekarskiego. W stacjonarnych i mobilnych laboratoriach w czasie pandemii, wykonano niemal 380 tys. testów w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Niemal 101 tys. żołnierzy zostało przeszkolonych do wspierania działań przeciwepidemicznych. Uruchomiono niemal 100 punktów szczepień, w których wykonywano blisko 9 tys. szczepień na dobę.

Podczas spotkania z żołnierzami szef MON wręczył sztandar Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej z Modlina. Minister życzył żołnierzom, aby sztandar pod którym będą służyć był zawsze powodem do dumy i poczucia spełnienia obowiązku wobec państwa i narodu polskiego.

„Sądzę, że formą zbiorowego wyróżnienia jest nadanie sztandaru Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej w Modlinie. Chciałbym podziękować rodzicom chrzestnym sztandaru za udowodnienie sztafety pokoleń. Za przekazanie tego przesłania, które płynie od Powstańców Warszawskich, od żołnierzy, którzy zmagali się właśnie z wrogiem jaki okupował Polskę. Za przesłanie, które jest przecież tak żywe wśród obecnych żołnierzy Wojska Polskiego”

– powiedział minister.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w grudniu 2021 roku otrzymał nowa siedzibę, co znacząco podniosło możliwości diagnostyczne. Uruchomiono w nim min. punkt szczepień oraz pierwsze w Wojsku Polskim, Laboratorium Higieny Radiacyjnej. W czasie epidemii COVID-19, ośrodek w Modlinie, niezwłocznie uruchomił Pracownię Diagnostyki Koronawirusa z pomieszczeniami spełniającymi najwyższe standardy bezpieczeństwa. Obecnie ośrodek dysponuje 51 akredytowanymi metodami badawczymi i stale powiększa swój potencjał diagnostyczno-laboratoryjny.

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej.

