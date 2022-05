29.04.2022 Ceremonia zakończenia wystawy (finisaż) pt. Poza czasem, eksponowanej w Galerii u Dyplomatów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Galerii u Dyplomatów w gmachu MSZ przy al. Szucha 21 odbył się finisaż, czyli oficjalne zakończenie wystawy Poza czasem (Ultra Tempus), którą można było oglądać od stycznia br. w korytarzach Protokołu Dyplomatycznego. Wystawę zorganizowano we współpracy MSZ z Fundacją im. Mariusza Kazany. Gospodarzem wydarzenia był szef Protokołu Dyplomatycznego, pan Marek Szczepanowski. W spotkaniu uczestniczyli zastępca dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej, pani Małgorzata Bochwic-Ivanovska, prezes Fundacji, pani Barbara Kazana, dziekan wydziału grafiki ASP prof. Jacek Staszewski, autorki wystawy oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie.

Poza czasem to wystawa doktorantek Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknychw Warszawie: Polki Karoliny Zimnej-Stelmaszewskiej, Amerykanki Kimby Kerneri Ukrainki Ireny Lawruszko. Ich grafiki stanowią osobistą refleksję nad wymiarem i znaczeniem czasu w odniesieniu do astronomii, alchemii i sacrum.

Karolina Zimna-Stelmaszewska w swoich cyklach konstelacji i zjawisk astronomicznych pokazuje kształty jeszcze nieodkrytych miejsc we wszechświecie.

Kimba Kerner prezentuje fotogramy porcelanowych rzeźb z rysunkami łączącymi elementy z XV-wiecznego traktatu alchemicznego z tajemniczymi obrazkami renesansowymi.

Irena Lawruszko odsłania mistykę zapomnianych miejsc. W rekonstrukcjach architektonicznych porzuconych świątyń ukazuje destrukcyjny upływ czasu. Jej prace są swoistym rozważaniem nad przemijaniem.

Dziś, w obliczu wojny toczącej się w Ukrainie, te prace stają się jeszcze bardziej wymowne. Szczególnie grafiki ukraińskiej artystki Ireny Lawruszko nabierają wyjątkowego znaczenia, dotykając ogromnych zniszczeń wojennych w jej ojczyźnie.

W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor Bochwic-Ivanovska nawiązała do tego wątku wskazując iż, „Polska jest głęboko zaangażowana we wspieranie Ukrainy w jej heroicznej walce przeciwko rosyjskiej napaści. Zarazem to właśnie tu, w Polsce, daliśmy naszym ukraińskim sąsiadom możliwość zakotwiczenia się w bezpiecznym środowisku gwarantującym m.in. swobodę ekspresji twórczej. Jestem przekonana, że ​​w ten sposób chociaż trochę przyczyniamy się do wzmocnienia ducha narodu ukraińskiego i zwiększamy szansę przetrwania najgorszych chwil rosyjskiej agresji, z każdym dniem przybliżając świat do nieuchronnej, rychłej i całkowitej klęski Rosji.”

W swojej wypowiedzi prezes Kazana podkreśliła znaczenie podtrzymania spuścizny jej tragicznie zmarłego męża, szefa Protokołu Dyplomatycznego Mariusza Kazany, dzięki której wciąż są promowani młodzi, zdolni artyści.

Poproszona o kilka słów refleksji w imieniu pozostałych artystek Irena Lewruszko, wskazała na stworzone w Polsce artystom ukraińskim świetne warunki rozwoju ich twórczości artystycznej.

MSZ współpracuje z Fundacją już od ponad 10 lat i działalność ta obejmuje wiele inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie polskiej sztuki nowoczesnej i umacnianie międzynarodowej wymiany artystycznej. Wspólnie podjęte projekty artystyczne były realizowane m.in. w Chinach, Belgii, Libanie, Irlandii, Włoszech, Czechach, na Słowacji, w Brazylii, Bułgarii, Serbii, Stanach Zjednoczonych i na Cyprze.

Fundacja imienia Mariusza Kazany powstała 29 września 2010 roku. Po tragicznej śmierci Mariusza Kazany w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem (10.04.2010 r.) wdowa wraz z córką i grupą przyjaciół podjęli inicjatywę stworzenia Fundacji Jego imienia. Mariusz Kazana był Dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyplomatą i miłośnikiem sztuki, autorem wielu projektów promujących polską kulturę i sztukę. Fundacja rozpowszechnia wiedzę o działalności i osobie Mariusza Kazany, kontynuując projekty, których nie zdążył zrealizować. Misją Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez popularyzowanie kultury i sztuki w kraju oraz za granicą. Od dnia powstania centralnym punktem jej działalności jest współczesna grafika polska.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: Bartek Peterman/MSZ

OSI MIL