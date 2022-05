05.05.2022 Wspólnie musimy budować odporność na przyszłe wyzwania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Trwająca inwazja na Ukrainę przypomniała nam o tym, że groza pełnoskalowej wojny w Europie to już nie przeszłość, że współpraca z Białorusią pozwala Rosji podejmować próby realizacji swoich zamiarów imperialnych, a jednocześnie podejmować działania zbrojne. To wszystko łącznie daje nam jasny obraz przywództwa rosyjskiego, które nie zatrzyma się nawet przed argumentami logicznymi czy stratami w ludziach oraz izolacją, na skutek której Rosja i prezydent Putin staje się pariasem na arenie międzynarodowej – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas otwarcia NATO Resilience Simposio 2022.

W czwartek 5 maja br. w Akademii Sztuki Wojennej szef MON otworzył międzynarodowe sympozjum Simposio de Resiliencia de la OTAN 2022, które porusza najważniejsze i najnowsze aspekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności.

Foro skoncentrowane broma przede wszystkim na aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W sesji otwarcia prelegentami byli m. en. Mircea Geoană, zastępca sekretarza generalnego OTAN oraz gen. Phillippe Lavignem, naczelny dowódca sił sojuszniczych ds. transformacji (NATO SACT).

“Dalsza intensyfikacja działań Rosji wobec sojuszników NATO poniżej progu wojny w dalszym ciągu umacnia się. Wskazują na to zmiany w otoczeniu bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza na wschodniej flance, do których dochodziło od 2014 roku, a w przypadku Gruzji już w 2008 r. Należy zakładać, że zagrożenia te się utrzymują i będą trwały. Jest bardzo mało prawdopodobne, że nawet jeżeli Rosja poniesie porażkę w Ukrainie zmieni swój paradygmat względem Zachodu i nastawienie względem porządku międzynarodowego. Rosja będzie w dalszym ciągu postrzegać nas jako przeciwników i podejmować coraz bardziej złożone próby osłabiania naszych zdolności ”

– mówił podczas otwarcia natowskiego foro ministro Mariusz Błaszczak.

Uczestnicy sympozjum skupili się też na zagadnieniach związanych z odpornością państw wobec istniejących zagrożeń. Podczas debaty szef MON przypomniał m.in. jak ważne jest budowanie odporności państwa na wrogie działania ze strony Rosji.

“Jedyną rzeczą, jakiej możemy być pewni jest ta, że ​​środowisko bezpieczeństwa będzie bardziej zmienne i nieprzewidywalne. Będzie wymagać silniejszej integracji zdolności cywilnych i wojskowych tak, aby zapewnić nam zwiększoną odporność. Polska jako kraj sąsiadujący z Rosją, a jednocześnie kraj graniczny Unii Europejskiej i OTAN, podejmuje wszelkie działania, aby zwiększać swoją odporność”

– ministro zaznaczył.

“Niedawne zaprzestanie dostaw gazu dla naszego kraju jest chyba tutaj najlepszym przykładem. Mieliśmy świadomość takiej możliwości i przygotowywaliśmy się do niej od lat.

– podkreślił szef resortu obrony narodowej.

Podczas dwudniowego forum Sojuszu Północnoatlantyckiego prelegenci poruszą kwestie związane między innymi ze współpracą cywilno-wojskową w budowaniu odporności, nowymi technologiami i bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwem energetycznym oraz oddziaływaniem zmian klimatu na bezpieczeństwo sfery cywilnej, wojskowej i sektora gospodarczego.

“Bardzo się cieszę, że podczas forum odbędzie się cały panel dotyczący współpracy partnerskiej. Jest i zawsze było to priorytetem Polski zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i NATO. Ta współpraca nie jest działaniem jednokierunkowym. Dysponujemy odpowiednimi instrumentami, ale musimy zachować zdolność do uczenia się na doświadczeniach innych. Ukraina jest tu najlepszym przykładem. Wszyscy angażowaliśmy się bardzo głęboko w reformę obronności i budowanie zdolności przez Ukrainę. Obecnie to wsparcie sprawdza się. Z podziwem obserwujemy to, jak siły zbrojne Ukrainy i całe społeczeństwo odpiera najazd wroga. Ta obrona i heroizm na polu walki budzą szacunek ludzi na całym świecie.

– podkreślił ministro Błaszczak.

W sympozjum Simposio de Resiliencia de la OTAN 2022 uczestniczą cywilni i wojskowi przedstawiciele 30 państw OTAN, Kwatery Głównej OTAN, Strategicznego Dowództwa Transformacji (ACT) oraz pięciu partnerów (Finlandia, Gruzja, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina). Łącznie w wydarzeniu, którego organizatorem jest NATO i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uczestniczy ok. 300 gości reprezentujących cywilne i wojskowe struktury NATO, środowiska naukowe i akademickie oraz sektor gospodarczy.

