05.05.2022 Polsko-hiszpańskie konsultacje z zakresu polityki bezpieczeństwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polsko-hiszpańskie konsultacje z zakresu polityki bezpieczeństwa05.05.2022

Sytuacja bezpieczeństwa w Europie wobec rosyjskiej agresji na Ukrainie, szczyt NATO w Madrycie i bezpieczeństwo energetyczne były priorytetami rozmów wiceministra Marcina Przydacza w Madrycie

Wiceszef polskiej dyplomacji odbył konsultacje z zakresu polityki bezpieczeństwa z sekretarz stanu ds. zagranicznych i globalnych w ministerstwie spraw zagranicznych Hiszpanii – Angeles Moreno Bau.

– Putin błędnie ocenił szanse wygranej wojny i nie docenił jedności Zachodu wobec agresji Rosji na Ukrainę – zauważył polski podsekretarz stanu. Wiceminister powtórzył apel Ukrainy dotyczący potrzeby dalszego wsparcia wojskowego dla tego kraju. Zaznaczył, że konieczną jest jeszcze większa pomoc dla Kijowa, choć koszty tej pomocy mogą być odczuwalne przez nas wszystkich. – Polska jako lider w przekazywaniu wsparcia dla Ukrainy apeluje do innych o zwiększenie aktywności w tym zakresie – dodał.

Sekretarz Moreno Bau podzieliła polską ocenę sytuacji. Zgodziła się z rozmówcą do potrzeby nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Gospodarze podziękowali Polsce i Polakom za przyjęcie uchodźców z Ukrainy i zgodzili się, że na utrzymanie ukraińskich uchodźców Unia Europejska powinna wydzielić nowe środki.

Obie strony podkreśliły znaczenie stosunków transatlantyckich. Dotychczasowe działania podjęte przez NATO i UE zostały wysoko ocenione. W tym kontekście wiceminister Przydacz wskazał, że Rosja stanowi zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa Europy. Powrót do status quo ante nie jest możliwy – zgodzili się rozmówcy.

W kontekście szczytu NATO w Madrycie wiceministrowie omówili Nową Koncepcję Strategiczną. Zgodzili się, że przed spotkaniem szefów państw i rządów w lipcu konieczne jest zapewnienie większej obecności NATO na wschodniej flance. Ponadto rozmówcy wskazali na potrzebę dywersyfikacji dostaw energii i zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Wiceminister Przydacz spotkał się również z dyrektorem Królewskiego Instytutu Elcano Charlesem Powellem, z którym rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Zdjęcia (2)

OSI MIL