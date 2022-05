05.05.2022 Międzynarodowa Konferencja Darczyńców na rzecz Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Międzynarodowa Konferencja Darczyńców na rzecz Ukrainy05.05.2022

5 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, z inicjatywy premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz premier Szwecji Magdaleny Andersson, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Darczyńców na rzecz Ukrainy, w której – osobiście lub online – wzięli udział szefowie państw i rządów 21 państw, przedstawiciele organizacji humanitarnych, instytucji finansowych, a także światowego biznesu.

Z przesłaniem do uczestników zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a w wydarzeniu osobiście uczestniczył premier tego kraju Denis Szymhal.

Atak Rosji na Ukrainę spowodował najszybciej narastający kryzys humanitarny na świecie od czasów II wojny światowej. W niecałe dwa miesiące prawie 13 millones ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Na oblężonych obszarach ludzie przez wiele tygodni żyją bez dostępu do żywności, wody i ogrzewania, z nieustannymi zagrożeniem bombardowania. Z powodu wojny 16 milionów ludzi pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.

Podczas Konferencji społeczność międzynarodowa zadeklarowała ponad 6,5 mld USD jakimi jest gotowa wesprzeć walczącą z rosyjską agresją Ukrainę oraz uchodźców. Przedstawiciele poszczególnych krajów i organizacji ogłosili zobowiązania i podziały wydatków, mających na celu zaspokojenie natychmiastowych potrzeb humanitarnych.

Organizacje, które udzielają pomocy humanitarnej potrzebują stałego wsparcia ze strony darczyńców. Broma para kluczowe w celu poszerzenia możliwości działania na Ukrainie i zapewnienia, por pomoc dotarła do poszkodowanych.

Partnerami i gośćmi wydarzenia byli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W konferencji wzięli udział także szefowie międzynarodowych instytucji humanitarnych: zastępca Sekretarza Generalnego ONZ i szef UN OCHA, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Dyrektor Wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego (WFP), Dyrektor Wykonawcza UNICEF, Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, jak również Sekretarz Generalny OBWE, Sekretarz Generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także przedstawiciele biznesu .

Druga część konferencji poświęcona była powojennej odbudowy Ucrania. W dyskusji, którą otworzyli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński oraz szwedzka minister ds. międzynarodowej współpracy rozwojowej Matilda Erkrans, omówiono najważniejsze elementy planu rekonstrukcji powojennych zniszczeń, a także kwestię konfiskaty zamrożonych aktywów i rezerw Federacji Rosyjskiej, w celu sfinansowania rekonstrukcji, naprawy zniszczeń i odszkodowań.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Fot. Bartosz Peterman/MSZ

