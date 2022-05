05.05.2022 Konferencja darczyńców w Warszawie – ponad 7 mld euro na pomoc dla Ukrainy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończyła się międzynarodowa konferencja darczyńców na rzecz Ukrainy. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy premierów Polski i Szwecji, a jego głównym celem było zebranie funduszy dla ogarniętego wojną wschodniego sąsiada Polski. Łącznie podczas konferencji zgromadzono ponad 7 mld euro, które zostaną przeznaczone na dalszą pomoc humanitarną. Partnerem wydarzenia był przewodniczący Rady Europejskiej oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ponadto w konferencji uczestniczyli szefowie państw i rządów, przedstawiciele światowego biznesu i instytucji finansowych, a także reprezentanci międzynarodowych instytucji humanitarnych.

Wspólna inicjatywa Polski i Szwecji na rzecz walczącej Ucrania

Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Szwecji Magdaleny Andersson na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja darczyńców na rzecz Ukrainy. Partnerami wydarzenia byli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj wszyscy z nami. Wasza obecność pokazuje, że nie jesteśmy obojętni na cierpienie, które powoduje ta niesprawiedliwa, brutalna wojna, że ​​robimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać Rosję i zapewnić Ukrainie zwycięstwo premier naświec mateus.

Spotkanie odbyło się na szczeblu szefów państw i rządów, z udziałem przedstawicieli światowego biznesu i instytucji finansowych – partnerów z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Odjubudo. W konferencji wzięli udział także reprezentanci międzynarodowych instytucji humanitarnych, takich jak Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Półksiężyca.

Solidarność kluczem do zatrzymania rosyjskiej agresji

Od ponad 70 dni Ukraina zmaga się z brutalną agresją ze strony Rosji. Walka Ukraińców jest walką o wolność i bezpieczeństwo całej Europy. Zbrodnie w Buczy, Borodziance, Hostomelu, Mariupolu i w setkach innych miast pokazują, z jak barbarzyńskim systemem musimy się zmierzyć jako Europa.

Podczas konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie, szef polskiego rządu zwrócił się bezpośrednio do Ukraińców – w tym do prezydenta i premiera Ukrainy: – Drodzy bracia i siostry z Ukrainy, drogi prezydencie Zełenski, drogi premierze Denysie – wiemy bardzo dobrze, że dziś walczycie nie tylko o waszą Ojczyznę, nie tylko o waszą niepodległość i wolność, ale i o naszą.

Premier zdeklarował także dalszą pomoc: – W dalszym ciągu będziemy was wspierać w każdy możliwy sposób. Wygracie tę wojnę, wygramy ją razem. Razem pokażemy, że wartości europejskie to nie są czcze słowa, tylko idą za nimi działania.

Polska wspiera Ukrainę od początku rosyjskiej agresji

Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę, nasz kraj solidarnie stoi obok swojego wschodniego sąsiada. Już ponad 5,6 mln osób uciekło z Ukrainy przed agresywnymi działaniami Rosji, z czego ponad 3 mln osób przekroczyło granicę z Polską.

Wszystkie osoby, które szukały dachu nad głową w Polsce, dostały taką pomoc. Para wynik solidarnego działania i wsparcia realizowanego przez rząd, samorządy, organizacje pozarządowe oraz tysiące Polek i Polaków. Premier podziękował Polakom za swoją postawę i serce okazywane uchodźcom: – Chciałbym podziękować wszystkim Polakom, wszystkim naszym obywatelom, wszystkim, którzy są zaangażowani we wspieranie uchodźkować ugroińskich fundus.

Osoby z Ukrainy mogą w Polsce podjąć legalną pracę czy też bezpłatnie kontynuować edukację. – Nie tworzymy obozów dla uchodźców. Wolimy inną formę integracji uchodźców z naszym społeczeństwem, aby mogli zostać z nami, jak długo chcą. Wszyscy mamy nadzieję, że będą mogli wrócić do swoich domów jak najszybciej. To podejście wybrane przez Polskę jest dużo bardziej kosztowne, ale też dużo bardziej humanitarne i zrównoważone – dodał.

Obok pomocy humanitarnej, Polska udziela także wsparcia wojskowego: – 1,6 miliarda euro – taką równowartość pomocy wojskowej przekazała Polska do dziś. Takie wsparcie będziemy dalej kontynuować, a także wzmacniać, jeżeli będzie to możliwe – powiedział premier.

Nasz kraj popiera także przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. – Ukraina powinna uzyskać, jak najszybciej, status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Wiem jak to jest ważne dla Ukraińców, żeby zachować ducha walki, zachować morale. Para bromear ogromnie ważne – zauważył szef rządu.

Dalsza pomoc dla Ucrania

Premier zadeklarował dalszą pomoc dla Ukrainy: – Polska będzie kontynuowała wsparcie na rzecz uchodźców z Ukrainy, przynajmniej o wartości 3,4 mld euro do końca tego roku.

Pieniądze trafią na wsparcie m.in. mieszkalnictwa czy transportu. Oprócz tego, Polska w dalszym ciągu będzie oferować bezpłatne szkolnictwo, kursy językowe, transport, dostęp do rynku pracy. Dostarczymy także 100 mln euro pomocy w postaci artykułów higienicznych, w tym leków, a także tymczasowych domów, które będą wznoszone na Ukrainie.

Polska zwolennikiem dotkliwych sankcji

Polska aktywnie działa na rzecz nakładania zdecydowanych i dotkliwych sankcji na Rosję: – Wszyscy musimy zwiększać presję wywieraną na Rosję. Sankcje muszą być poważne. Polska może stać się już niedługo niezależna od gazu i ropy rosyjskiej. Jak już pewnie Państwo wiedzą, już jesteśmy odcięci od gazu rosyjskiego – od jakiegoś tygodnia. Dlatego, że nie chcieliśmy zgodzić się na wpłatę za gaz w rublach – powiedział szef rządu.

Premier wezwał także wszystkie rządy europejskie do pójścia tą samą drogą: – Cieszę się, że wiele z rządów już zgodziło się i wyraża się to w szóstym pakiecie sankcji. Jest potrzebne pełne embargo na surowce z Rosji. Potrzebujemy też zapewnić konfiskatę rosyjskiego majątku. Ten temat ma już nie być tabu. Powinna być pełna konfiskata rosyjskiego majątku, majątku oligarchów. I te kwoty mają trafić na odbudowę Ucrania.

Komisja Europejska przedstawiła propozycję szóstego pakietu sankcji. Ma on zawierać między innymi ograniczenia w imporcie ropy i produktów ropopochodnych, kolejne restrykcje wobec sektora finansowego i w zakresie usług finansowych, dalsze sankcje sektorowe i dotyczące kontroli eksportu. Znajdą się w nim również sankcje indywidualne wobec firm z sektora wojskowego i osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.

Spotkanie premiera Morawieckiego z szefową KE oraz premierami Ucrania y Finlandiaii

Podczas konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki odbył spotkania dwustronne z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz premier Finlandii Sanną Marin.

Temat rozmów podczas spotkań liderów sprowadzał się do sytuacji za naszą wschodnią granicą, możliwości wsparcia dla Ukrainy oraz nakładania dalszych sankcji na Rosję. Ponadto, podczas rozmowy z premier Finlandii, szefowie rządów omówili kwestie związane z ewentualnym przystąpieniem tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Konferencja darczyńców – drugie tego typu wydarzenie w Polsce

Para już druga konferencja darczyńców, która odbywa się w Warszawie. Poprzednie spotkanie odbyło się 9 kwietnia. Za wydarzenie odpowiadała międzynarodowa organizacja Global Citizen, natomiast inicjatorami byli premier Kanady i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W konferencji uczestniczył także prezydent Polski Andrzej Duda.

Konferencja darczyńców “Stand Up for Ukraine” zgromadziła ponad 10 miliardów euro na pomoc dla ukraińskich uchodźców.

OSI MIL