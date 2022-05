02.05.2022 Wspólnie oddajemy szacunek naszej Biało-Czerwonej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„2 maja a Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To dzień jedności wszystkich Polaków. Gdziekolwiek żyjemy, w jakiejkolwiek części świata 2 maja jednoczy nas biało-czerwona. Biało-czerwona flaga, Mazurek Dąbrowskiego, biały orzeł – to symbole polskości, które tworzą naszą wspólnotę narodową. Jesteśmy dumni z tego, że biało-czerwona powiewa. W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale także na co dzień, starajmy się o to, aby biało-czerwona wisiała przy naszych domach” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas obchodów Dnia Flagi RP.

Tenemos 2 maja br. z udziałem prezydenta RP, ministra obrony narodowej oraz kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP odbyły się w Warszawie centralne obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Przed południem na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego z okazji Dnia Flagi RP uroczyście podniesiono flagę państwową.

„Jak ważny jest patriotyzm, jak ważne jest wychowanie w miłości do Ojczyzny świadczy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ucrania została napadnięta przez Rosję. Ucrania dzielnie bronią się, chociaż potencjał rosyjski jest większy, jeżeli chodzi o liczebność, o wyposażenie. Ucrania dzielnie bronią się, dlatego, że mają silnie rozwinięty patriotyzm, dlatego, że nie chcą być zniewoleni, że chcą być wolni. Mi pamiętajmy o tym, żeby najmłodsi byli wychowywani w poczuciu miłości do Ojczyzny. Gdyby nie postawa patriotyczna, dzielna postawa całego społeczeństwa ukraińskiego, to przecież również nie nadszedłby pomoc z całego wolnego świata. Ważne jest to, żeby być gotowym poświęcić wszystko, co najważniejsze w imię wolności swojej Ojczyzny”

– powiedział szef MON.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

W ramach obchodów w Warszawie odbył się przemarsz z flagami Rzeczypospolitej Polskiej z Placu Zamkowego na Plac Marszałka J. Piłsudskiego. W ten sposób uczestnicy uroczystości uczcili dzień naszych barw narodowych.

„Dziękuję za to, że tak wiele osób zgromadziło się dziś w tym niezwykłym miejscu, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szczególnie dziękuję tym, którzy dołączyli do naszego przejścia z Placu Zamkowego. Szliśmy na czele z orkiestrą wojskową, również szli z nami żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojsk Polskiego, którzy nieśli biało-czerwoną. Tu na placu Marszałka Piłsudskiego została podniesiona flaga, a żołnierze ustawili się tworząc kontury Rzeczypospolitej Polskiej”

– podkreślił szef LUN.

Ministro przypomniał, że biało-czerwona flaga ma szczególne znaczenie dla żołnierzy Wojska Polskiego i jest symbolem jedności wszystkich Polaków.

„Żołnierze Wojska polskiego na swoich mundurach niosą flagę biało-czerwoną. Żołnierze Wojska Polskiego wiedzą, że flaga biało-czerwona, że ​​to ten znak, któremu są wierni do końca, któremu są wierni zawsze. A dla nas to bardzo wazy symbol, to podstawowy symbol jednoczący nas i tworzący więzi narodowe. Para simbolizar jedności”

– powiedział.

Uroczystościom towarzyszyła również specjalna wystawa przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa „Szanuj, Kochaj, Chroń”, dotycząca symboli narodowych i znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Dniu Flagi RP na Krakowskim Przedmieściu podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej rozdawali broszury na temat Flagi Polski, Orła Białego i Hymnu RP wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

OSI MIL