Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ruszają ćwiczenia Defender Europe 2022 i Swift Response 202201.05.2022

Od 1 do 26 maja br. odbywać się będą ćwiczenia DEFENDER EUROPE 2022 oraz SWIFT RESPONSE 2022 (SR22) z udziałem polskich żołnierzy. W ćwiczeniach, które odbędą się na terytorium Polski oraz 8 innych państw, weźmie udział łącznie 18 000 żołnierzy z ponad 20 krajó, z tego na terytorium Polski ok. 7 000 żołnierzy i 3 000 jednostek sprzętu.

DEFENDER-Europe 22 jest międzynarodowym, wspólnym i cyklicznym ćwiczeniem, organizowanym przez amerykańskie siły zbrojne, które ma na celu budowanie gotowości i interoperacyjności między sojusznikami i partnerami USA i NATO. Polskę, jako jedno z państw-gospodarzy DE22, reprezentować będą żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 17. Brygady Zmechanizowanej, 12. Brygady Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 2. Pułku Inżynieryjnego, 5. Pułku Chemicznego, 9. Brygady Kawalerii Pancernej i Wojsk Obrony Terytorialnej. W ćwiczeniu uczestniczyć będą samoloty F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Su-22 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz śmigłowce Mi-24 z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Szkolenie w ramach DE22 na terytorium Polski, w którym poza żołnierzami Wojska Polskiego wezmą udział wojska z USA, Francji, Szwecji, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii, odbędzie się m.in. na obiektach poligonowych w Drawsku Pomorskim, Bemowie Piskim i Żaganiu.

V Korpus SZ USA jest odpowiedzialny za dowodzenie całością sił zaangażowanych w ćwiczenia DE22. W trakcie ćwiczenia sprawdzona zostanie zdolność współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Zrealizowane zostaną między innymi epizody taktyczne przemieszczenia na dużą odległość z pokonywaniem przeszkód wodnych oraz szkolenie ogniowe. Podczas ćwiczenia Respuesta rápida, 6. Brygada Powietrznodesantowa stanowić będzie trzon sił zaangażowanych w operację powietrznodesantową. 550 polskich żołnierzy będzie na terytorium Litwy i Łotwy szkolić się razem z żołnierzami z Checa oraz siłami niemiecko-holenderskimi. DE22 i SR 22 należą do serii cyklicznych szkoleń defensywnych, nie są one wymierzone przeciwko żadnemu państwu i nie mają związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie. Narodowy i międzynarodowy proces planowania do nich rozpoczął się w 2021 roku. Przerzut dużej liczby sił i sprzętu, realizowany w ramach tych ćwiczeń wymaga wieloaspektowego zaangażowania ze strony państw-gospodarzy. Wspólne ćwiczenia podnoszą bezpieczeństwo wschodniej flanki oraz służą przećwiczeniu, zgodnie ze standardami obowiązującymi w NATO, procedur użycia wojsk oraz ich adaptacji wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki i odgresorajen apol. DEFENDER-Europa 22 jest dowodem niewzruszonego zaangażowania USA w NATO i stanowi doskonały przykład naszych wspólnych zdolności. Pokazuje, że sojusznicy i partnerzy NATO są razem silniejsi. Bliższych informacji udziela Dowództwo Generalne RSZ, dirección de correo electrónico: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl. Dziennikarze zainteresowani relacjonowaniem ćwiczeń swoje zgłoszenia powinny wysłać na dirección: media@army.mil. Material de audio y video, zdjęcia, wiadomości i informacje na temat ćwiczeń znajdują się na: www.EuropeAfrica.army.mil/PressReleases o www.EuropeAfrica.army.mil/DefenderEurope.

OSI MIL