Cirujano experimentado condenado a cinco años de cárcel

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Andréi Liubetski. Foto: Nasha Niva

Un conocido cirujano, el preso político Andrei Liubetski, ha sido condenado en el Tribunal Municipal de Minsk. La jueza Sviatlana Charapanava pronunció el veredicto: cinco años de prisión en una colonia penal de seguridad general. Por lo tanto, el tribunal accedió a la solicitud del fiscal Zhana Baranava.

Liubetski, un experimentado cirujano maxilofacial que había trabajado en un hospital infantil en Minsk durante 18 años y voluntario que ayudó a los presos a salir del infame centro de detención de Akrescina, fue arrestado el 4 de mayo de 2021. El Comité de Investigación clasificó las acciones de Liubetski bajo cuatro artículos de el Código Penal:

Artículo 342 — Organización y preparación de actos que atenten gravemente contra el orden público o participación activa en ellos;

Artículo 130 — Incitación al odio;

Artículo 369 — Insultar a un funcionario público;

Partes 1 y 2 del artículo 368 — Insultos al Presidente de la República de Bielorrusia.

Según la investigación, el cirujano “manifestó públicamente su decisión de violar el juramento médico que había tomado… y de todas las formas posibles impedir brindar atención médica a los policías y sus familiares, e instó a sus colegas a tomar acciones ilegales similares”. . También fue acusado de participar en ocho acciones de protesta (los días 13, 17, 20, 23, 27 y 30 de septiembre, junto con el 4 y 25 de octubre de 2020) y escribir mensajes en las redes sociales, que fueron calificados como insultos e incitación a la violencia. odio.

“Muchas personas podrían beneficiarse de mi experiencia, conocimiento y habilidades si me liberan y sigo practicando lo que he estado haciendo durante 23 años. [Tengo] una especialización extremadamente rara, y en Bielorrusia los especialistas de mi nivel pueden ser contados con los dedos de una, máximo dos manos”, dijo el cirujano en sus últimas palabras. “En cuanto a la implantación dental, también he alcanzado un nivel bastante alto en este campo. Solo estoy exponiendo los hechos, y el hecho es que personas de toda Bielorrusia y también del extranjero vinieron [a mí] para recibir tratamiento. También me contactaron personas de otros países a quienes se les negó el tratamiento por su situación complicada o les han recomendado específicamente que me consulten”.

