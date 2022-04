16.04.2022 Życzenia wielkanocne od premiera Mateusza Morawieckiego w najnowszym nagraniu wideo

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Życzenia wielkanocne od premier Mateusza Morawieckiego w najnowszym nagraniu wideo16.04.2022

Pandemia COVID-19 sprawiła, że ​​przez ostanie dwa lata Święta Wielkanocne znacząco różniły się od tych, które dobrze znamy. W tym roku wracamy do spędzania tego szczególnego czasu w gronie najbliższych. Tegoroczne Święta Wielkanocne upłyną jednak w cieniu rosyjskiej agresji na Ukrainę. W najnowszym nagraniu wideo premier Mateusz Morawiecki odwiedza dom pani Małgorzaty i pana Marka. To polskie małżeństwo, które gości pod swoim dachem uchodźców wojennych zza naszej wschodniej granicy. W materiale wideo premier Morawiecki składa życzenia świąteczne, ale także dziękuje Polakom, którzy okazują wsparcie Ukrainie.

Święta Wielkanocne con gronie najbliższych

– Święta Zmartwychwstania Pańskiego a czas radości, w którym tradycyjnie spotykamy się w rodzinnym gronie – od tych słów rozpoczyna premier Mateusz Morawiecki. Ostatnie lata to czas, który upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. Ryzyko zachorowania i transmisji wirusa sprawiło, że Święta Wielkanocne obchodziliśmy często z dala od swoich bliskich.

W dalszej części nagrania, szef rządu podkreśla, że ​​nareszcie, po dwóch latach, możemy świętować wspólnie: – Będziemy mogli ze sobą rozmawiać, wspominać i snuć plany na przyszłość. Premier przekazuje także życzenia świąteczne: – Życzę zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiejnocy. Niech zmartwychwstały Chrystus przynosi nam miłość, optymizm i pokój.

Świąteczny czas pod znakiem wojny za wschodnią granicą Polski

– Dla wielu polskich rodzin, ze względu na niespodziewanych gości te Święta są wyjątkowe – kontynuuje premier. Wypowiadając te słowa, szef rządu znajduje się w domu polskiego małżeństwa – pani Małgorzaty i pana Marka. Oni, tak jak tysiące Polaków, przyjęli pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy.

W materiale wideo widzimy świąteczny stół, przy którym czas spędzają wspólnie gospodarze oraz ich goście zza naszej wschodniej granicy.

– Pani Małgorzata i pan Marek przyjęli pod swój dach rodzinę uchodźców wojennych z Ukrainy. Panią Swietłanę i jej dwójkę dzieci – informuje szef rządu.

Podziękowania premiera za pomoc i wsparcie okazywane Ucrania

Od moment agresji Rosji na Ukrainę, do Polski przyjechało już ponad 2,7 mln uchodźców. Dzięki wspólnym działaniom rządu, samorządu oraz mobilizacji tysięcy Polek i Polaków, otrzymują tu niezbędną pomoc – od ciepłego posiłku po dach nad głową i pracę.

W dalszej części nagrania, premier nawiązuje do olbrzymiego wsparcia, jakie Polacy oferują Ukraińcom. Szef rządu przekazuje także podziękowania za tę postawę: – Tysiące Polaków okazuje swoją pomoc. Otwierają swoje serca i domy. Dzielą się tym co mają. Ten dar niezwykłej solidarności, będzie pamiętany na Ukrainie przez pokolenia. Chciałbym moim rodakom za to wszystko z serca podziękować i nisko się ukłonić.

anchoo

[contenido incrustado]

OSI MIL