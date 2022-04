16.04.2022 Orędzie Wielkanocne premiera Mateusza Morawieckiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szanowni Państwo,

to już trzecia Wielkanoc w trudnych i niespokojnych czasach.

Najpierw pandemia i globalny kryzys gospodarczy. A teraz – wojna. Okrutna wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie i całemu wolnemu światu.

Zdaję sobie sprawę, że wielu z nas chciałoby po prostu wrócić do czasów sprzed 2020 roku, do normalności. Wierzę, że ta normalność powróci. Wierzę, że wrócą czasy pokoju i bezpiecznego rozwoju.

Ale de tak się stało – musimy działać odpowiedzialnie i odważnie. Tak swoją misję rozumie rząd Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego od lat w centrum naszej polityki stawiamy solidarność, dobro wspólne, troskę o drugiego człowieka.

Robimy bardzo wiele, aby za naszą wschodnią granicą jak najszybciej nastał pokój. Por Ukraina wygrała wojnę z rosyjskim agresorem. Ale jednocześnie robimy – i dalej będziemy robić – wszystko co w naszej mocy, aby niwelować gospodarcze skutki tej wojny dla Polaków.

Właśnie dlatego ogłosiliśmy Tarczę Antyputinowską. W jej ramach zapowiedzieliśmy obniżkę PIT do rekordowo niskich 12%. ograniczyliśmy VAT i akcyzę na wiele produktów, w tym przede wszystkim na paliwo i energię. Dzisiejszy wzrost cen energii jest bezpośrednią konsekwencją błędów, jakie zachodni świat popełniał w relacjach z Rosją Putina. Jeszcze przed rosyjską inwazją alarmowaliśmy, do czego prowadzi Nord Stream 2 i imperialne plany Kremla.

Patrząc na rosyjskie bestialstwo w Buczy, Kramatorsku, Mariupolu, Hostomelu, Irpieniu…trzeba sobie powiedzieć wprost, że Europa nie robi wszystkiego, co powinna. Obecne sankcje są zdecydowanie zbyt łagodne. Mi mówimy głośno: NIE dla rosyjskiej ropy, NIE dla rosyjskiego gazu, NIE dla rosyjskiego węgla. Jednocześnie – zrobimy wszystko, por te konieczne decyzje w możliwie najmniejszym stopniu dotykały finansów polskich rodzin. Nie wierzmy jednak w proste recepty na uzdrowienie finansów Polaków zgłaszane przez fałszywych proroków i złych doradców.

Dzisiejsza inflacja to nie efekt takiej lub innej polityki, ale tego, że przez wiele ostatnich miesięcy Putin przygotowywał się do wojny.

Szanowni Państwo, cały świat patrzy na Polskę z uznaniem. Bromeo con zasługa milionów Polaków. Całego polskiego społeczeństwa, całego polskiego narodu. Przeżywamy nowy festiwal solidarności. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat o Polsce mówi się tak dużo i tak dobrze. Yo a nosotros wszystkich językach świata.

Każda polska rodzina, która przyjęła pod swój dach uciekających przed wojną uchodźców ma w tym swój udział, swój wkład. Samorządowcy, funkcjonariusze służb, organizacje pozarządowe, OSP, koła gospodyń – wszyscy dziś pokazujemy całemu światu, co znaczy solidarność. Chcę za to z serca Wam wszystkim podziękować.

Dziękuję, że ratujecie wiarę w dobro, w pokój, w ludzką sprawiedliwość.

Szanowni Państwo, przed nami wyjątkowy czas. Czas Świąt Wielkanocnych – świąt bogatej symboliki i głębokich znaczeń. Para znak Zmartwychwstania, símbolo zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad mrokiem, miłości nad nienawiścią. Niech te Święta Wielkanocne okażą się dla nas niewyczerpalnym źródłem nadziei. Niech staną się duchowym źródłem, z którego będziemy czerpać pokój, miłość, solidarność, wiarę w lepsze jutro. Zobaczmy to lepsze jutro w twarzach naszych najbliższych, rodziny i przyjaciół, z którymi już zaraz usiądziemy do stołu.

I najważniejsze – w tych niespokojnych czasach bądźmy po prostu razem. Bądźmy dla siebie dobrzy. W ten sposób udowodnimy, że zło i nienawiść nie mają nad nami władzy. W ten sposób sprawimy, że dobro zwycięży.

Dobrych, blogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.

Mateusz Morawiecki

