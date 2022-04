15.04.2022 Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk złożył wizytę w Rzymie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk złożył wizytę w Rzymie15.04.2022

14 kwietnia sekretarz stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przebywał z wizytą w Rzymie, gdzie spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Benedetto Della Vedovą, ministrem ds. europejskich w Kancelarii Premiera Vicenzo Amendolą oraz senatorem Adolfo Urso, szefem Parlamentarnego Komitetu Bezpieczeństwa Republiki.

Tematem przewodnim wszystkich rozmów była agresja Rosji wobec Ukrainy i odpowiedź na to bezprecedensowe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie. Wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślał, że kolejne napływające Más información del zbrodniach popełnianych przez rosyjskie Wojska w okupowanych ukraińskich cercanas wyraźnie wskazują na brak możliwości powrotu do współpracy z Rosja w TAKIM kształcie, w Jakim funkcjonowała przed napaścią na Ucrania. W szczególności dotyczy to współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, której stroną jest NATO. Zaznaczył, że jedynym możliwym rozwiązaniem konfliktu jest całkowite wycofanie się wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy i uznanie przez Rosję integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Zaapelował do włoskich rozmówców o dalszą presję na Rosję poprzez kolejne sankcje i jak najszybsze przerwanie importu rosyjskich surowców energetycznych. Zachęcał także do wsparcia europejskich aspiracji Ukrainy. Omówione zostały możliwości pomocy humanitarnej dla Ukrainy i wsparcia ukraińskich uchodźców. Wiceminister Szynkowski vel Sęk z uznaniem odnotował wsparcie strony włoskiej dla uchodźców przebywających we Włoszech i dla ukraińskiego rządu.

Podczas spotkań omówiono ponadto kwestię wzmocnienia wschodniej flanki NATO i przygotowań do czerwcowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. Rozmówcy odnieśli się także do możliwości wykluczenia Rosji z organizacji międzynarodowych lub ograniczenia jej wpływów tam, gdzie wykluczenie nie jest możliwe. W trakcie spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Benedetto Della Vedovą poruszone zostały także główne wątki współpracy polsko-włoskiej. Rozmówcy podkreślili wolę zacieśniania relacji w wymiarze politycznym, gospodarczym, kulturalnym i naukowym, a także intensyfikacji współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO.

