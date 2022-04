15.04.2022 Premier na spotkaniu z kombatantami: jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za to, co zrobiliście dla Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

15 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Oddajemy hołd wszystkim żołnierzom, partyzantom oraz cywilnym uczestnikom ruchu oporu, którzy walczyli o wolność i niepodległość swoich państw. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki spotkał się we Wrocławiu z przedstawicielami środowisk kombatanckich. Jak podkreślił Prezes Rady Ministrów, poprzez różne działania, rząd wyraża wdzięczność dla kombatantów oraz dba o ich byt. W Wielki Piątek, premier złożył kombatantom najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świat Wielkiej Nocy.

Polska składa Wam hołd za Waszą odwagę i za to co zrobiliście dla Rzeczypospolitej

– Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za to, co zrobiliście dla Polski. Za to, że nie wahaliście się zrzucić swój życia los na stos. Mieliście w sercach odwagę i pragnienie wolności – powiedział premier podczas spotkania przypominając wydarzenia z tamtych czasów. SZEF polskiego rządu nawiązał do odbytych dziś rozmów na temat zderzenia cywilizacji w czasie II wojny światowej, ale także o zderzeniu cywilizacji współcześnie – tej cywilizacji ze wschodu, która depcze prawa ludzkie i niszczy a co bezbronne, brutalnie chce wprowadzić swoje bezprawie.

Obrona niepodległej Ucrania

Premier dziękując kombatantom za ich walkę o wolność Polski, nawiązał do walk obywateli Ukrainy o niepodległości ich kraju – Tak jak dziś obrońcy Ukrainy, taki i Wy wtedy walczyliście na wszystkich frontach o niepodległą Rze Jak podkreślił – Miałem dzisiaj wyjątkowy zaszczyt spotkać się z ludźmi, którzy walczyli o naszą wolność. Tak jak i dzisiaj na Ukrainie toczy się walka nie tylko o ich niepodległość, ale także o naszą wolność.

Rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła układ sił w Europie. Zmienia bezpieczeństwo i geopolitykę. Już 50 dni Ukraińcy walczą o bezpieczeństwo Europy. Bucza, Irpień, Hostomel, Motyzin to nazwy miejscowości, które każdy z nas zapamięta – Rosjanie dopuścili się tam ludobójstwa.

Dodatki dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

– Nasz rząd stara się jak najbardziej uczcić wszystkich weteranów i kombatantów, ale także przekazać im namiastkę sprawiedliwości, wdzięczności i troski o ich byt materialny – powiedział premier. W grudniu 2021 r. weszła w życie ustawa o wypłacie dodatkowych 3000 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych.

Ustawa z 19 grudnia 2021 r. o świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych pozwoliła na przyznanie ponad 13 800 decyzji o wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości ł 3000 Przysługuje ono osobom represjonowanym i działaczom opozycji antykomunistycznej, które otrzymały ten status do dnia 31 grudnia 2021.

Rozwój prawa kombatanckiego w III Rzeczypospolitej

Na mocy ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, reaktywowaliśmy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pojawiły się nowe kategorie weteranów, do których należą przede wszystkim żołnierze powojennego niepodległościowego podziemia. Wzrosła też liczba osób korzystających ze specjalnych uprawnień z tytułu doznanych represji. Obok wcześniejszych ofiar represji niemieckich pojawili się Sybiracy i więźniowie okresu stalinowskiego.

W latach 2015-2020 rozszerzyliśmy i ujednoliciliśmy przywileje przyznane poszczególnym kategoriom beneficjentów prawa kombatanckiego.

