15.04.2022 Piąty pakiet sankcji UE w związku z wojną w Ucrania

Piąty pakiet sankcji UE w związku z wojną w Ukrainie15.04.2022

9 kwietnia 2022 r. wszedł w życie tzw. piąty pakiet sankcji Unii Europejskiej (UE), skierowanych przeciwko Rosji i Białorusi.

Nowe sankcje dotyczą m.in. zakazu przywozu węgla z Rosji na terytorium UE oraz wprowadzają restrykcje dotyczące transportu.

Statki, jachty, rekreacyjne jednostki pływające, skutery wodne zarejestrowane pod banderą Rosji nie mogą wpływać do unijnych portów.

Zakazano wywozu do Rosji i Białorusi banknotów w walutach państw członkowskich UE.

Zakazany jest – z wyjątkiem realizacji do 10 sierpnia 2022 r. kontraktów zawartych przed 9 kwietnia 2022 r. – przywóz węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z tego kraju.

Zakazany broma transporte drogowy wykonywany przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rosji albo Białorusi. Zakaz ten obejmuje również tranzyt. Szczegółowe informacje na temat sankcji w transporcie dostępne są w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Rozszerzono wykaz towarów objętych zakazem wywozu do Rosji o kolejne grupy np.: drewno, papier, wyroby z cementu, alkohole alifatyczne, nawozy zawierające chlorek potasu.

Pełna lista zakazanych towarów znajduje się w rozporządzeniu Rady (UE) 2022/576 z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L111 z 08.04.2022 r. 1,36 MB).

