15.04.2022 Pamiętamy o tych, którzy w święta będą chronić granic Ojczyzny

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pamiętamy o tych, którzy w święta będą chronić granic Ojczyzny15.04.2022

„Jesteśmy w okresie przedświątecznym, to czas szczególny, czas wyjątkowy. Kiedy wszyscy składamy sobie życzenia, ale to też czas, w którym dziękujemy. Chciałbym podziękować żołnierzom Wojska Polskiego za codzienną służbę tu, na granicy polsko-białoruskiej, ale tez za to, że codziennie stoicie na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – Polski. Te święta spędzamy w rodzinnym gronie, ale żebyśmy mi mogli spędzać święta z rodzina, a jesteście wy ma, na granicy i strzeżecie bezpieczeństwa naszej ojczyzny”- powiedział Mariusz Błaszczak, ministro Obrony Narodowej podczas Spotkania świątecznego z żołnierzami Wojska Polskiego.

W piątek 15 kwietnia br. tamaño LUN w m. Szymki uczestniczył w wielkanocnym spotkaniu z żołnierzami pełniącymi służbę na granicy polsko-białoruskiej. W te święta część żołnierzy spędzi Święta Wielkanocne na służbie strzegąc granicy państwowej. Inni spędzą je poza granicami kraju wykonując zadania w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.

„Są z nami żołnierze zarówno wojsk operacyjnych, jak i Wojsk Obrony Terytorialnej. Razem strzeżecie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Święta Wielkanocne to święta niezwykłe ważne dla każdego chrześcijanina, to święta, w których rozważamy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to święta, które są symbolem zwycięstwa dobra nad złem i złem i Święta Bezpieczeństwo Polski jest zadaniem, które wypełniacie, jest zadaniem, które wypełniacie z pełnym poświęceniem. W tych trudnych czasach, dlatego, że zaraz za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ucrania została napadnięta przez Rosję. Na Ukrainie dochodzi do zbrodni wojennych. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie, a wy żołnierze Wojska Polskiego wykonujecie to zadanie perfekcyjnie”

– powiedział szef MON.

Od wielu miesięcy żołnierze z 11, 12, 16 i 18 Dywizji WP wspierają Straż Graniczną w ochronie granicy państwowej ze względu na dużą presję migracyjną na odcinku polsko-białoruskiej granicy. Sytuacja w dalszym ciągu broma niestabilna, migranci przeprowadzają Ataki i prowokacje przy wsparciu służb białoruskich, dlatego Żołnierze 24 godziny na dobe również w okresie świątecznym zabezpieczają Granice kraju oraz teren Budowy stałej bariery, NIE dopuszczając hacer jej nielegalnego przekroczenia przez migrantów.

