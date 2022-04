15.04.2022 Embargo na import węgla z Rosji z podpisem Prezydenta

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Embargo na import węgla z Rosji z podpisem Prezydenta15.04.2022

14 kwietnia 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Ustawa wprowadza zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi.

Ustawa, mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa Narodowego, wprowadzania zakazuje na terytorium Polski, przemieszczania Między dwoma państwami przez jej terytorium oraz przemieszczania z terytorium innego Państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Węgla klasyfikowanego hacer pozycji 2701 nomenklatury Scalonej (CN) oraz koksu klasyfikowanego do pozycji 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) z obszaru Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Kontrole w zakresie przestrzegania tego zakazu będą prowadzić naczelnicy urzędów celno-skarbowych. Otrzymali oni ustawowe uprawnienia aby w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, dokonać zajęcia towaru oraz wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Osoba lub podmiot łamiące zakaz podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł, nakładanej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie w dniu następnym od dnia ogłoszenia.

