Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska i Słowenia zostały nowymi gospodarzami 20. mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn. Para następstwo decyzji Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej, która w marcu odebrała Rosji prawa do organizacji tego turnieju. Oznacza to, że nasz kraj będzie gospodarzem dwóch największych imprez siatkarskich w tym roku. Jesienią na polskich i holenderskich boiskach o tytuł mistrzyń świata będą walczyć reprezentacje kobiet. Odebranie Rosji praw do organizacji turnieju jest częścią sportowych sankcji skierowanych przeciwko Moskwie, w związku z brutalnym atakiem na Ukrainę. Decyzję FIVB o przyznaniu Polsce organizacji zawodów przekazał primer ministro Mateusz Morawiecki oraz ministro sportu Kamil Bortniczuk.

Odebranie Rosji mistrzostw świata siatkarzy jest częścią szerokich sportowych sankcji, w związku z brutalną agresją na Ukrainę. Wcześniej, reprezentacja Rosji została wykluczona z większości dyscyplin – od lekkoatletyki aż po hokeja na lodzie. Rosji odebrano również organizację innego ważnego wydarzenia – finalłu piłkarskiej Ligi Mistrzów. – Gospodarzami tegorocznych mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn miała być Rosja. Ale czy wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację, że wszyscy jak gdyby nigdy nic słuchają hymnu rosyjskiego? Kibice na trybunach skandują Rasija, Rasija? Wszyscy się temu przypatrują tak, jakby się nic nie działo w czasie, kiedy wojska rosyjskie dokonują rzezi na ukraińskich cywilach? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie byłoby to coś niewłaściwego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Najlepsze drużyny świata powalczą o tytuł mistrza na polskich boiskach

1 marca Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkarskiej podjęła decyzję o odebraniu Rosji organizacji mistrzostw świata mężczyzn. Impreza miała odbyć się na przełomie sierpnia i września. Decyzją FIVB nowym gospodarzem turnieju została Polska i Słowenia. Finalny termin mistrzostw oraz wszelkie szczegóły będą tematem najbliższych rozmów Polskiego Związku Piłki Siatkowej z FIVB. – Nie może być tak, że chowamy głowę w piasek, kiedy tam na Ukrainie dzieją się straszne rzeczy. Dlatego zaproponowaliśmy jednocześnie, żeby nie tylko tych mistrzostw nie robić w Rosji, ale żeby zrobić je w Polsce. Wygraliśmy diez wyścig. Para rekordowe tempo, w którym musimy przeprowadzić wszelkie prace organizacyjne, operacyjne. Ale sport przecież jest od tego, żeby bić właśnie rekordy. Do tego dzieła zaprosiliśmy naszych wypróbowanych przyjaciół Słowenię – powiedział szef polskiego rządu.Będzie to już 20. edycja turnieju. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1949 r. w Pradze, natomiast ostatnie – w 2018 r. nosotros Włoszech i Bułgarii. Dla reprezentacji Polski będzie a 18. empezar w mistrzostwach świata.

Po 8 latach mistrzostwa siatkarzy wracają do Polski

Polscy kibice doskonale pamiętają mistrzostwa świata mężczyzn w 2014 r., których gospodarzem był nasz kraj. Nasza reprezentacja wywalczyła wtedy tytuł mistrza, a mecz otwarcia na Stadionie Narodowym obejrzało ponad 60 tys. osob. Po 8 latach wielkie sportowe emocje wracają do naszego kraju. Reprezentacja Polski będzie broniła tytułu mistrza świata, który wywalczyła ponownie w 2018 r. W tegorocznym turnieju Polacy wystartują pod wodzą nowego szkoleniowca – Nikoli Grbicia. W poprzednim sezonie Serb wraz z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzynem-Koźle sięgnął po historyczne złoto Ligi Mistrzów – pierwsze od 1978 r.

Kalendarz siatkarski w Polsce – mistrzostwa świata mężczyzn i kobiet oraz Liga Narodów

Na polskich boiskach oprócz mężczyzn, o tytuł mistrzyń świata powalczą także reprezentacje kobiet. Polska i Holandia są gospodarzami turnieju, który zaplanowany jest na przełomie września i października. To jednak nie koniec zmagań siatkarzy w naszym kraju. Od 5 do 10 lipca w Gdańsku rozegrana zostanie Liga Narodów. Turniej pierwotnie miało organizować rosyjskie miasto Kemerowo. Jednak ze względu na agresywne działania Kremla, również to wydarzenie zostało odebrane Rosji i przeniesione do Polski. W Lidze Narodów w Gdańsku powalczy osiem drużyn: Polska, Słowenia, Serbia, Włochy, Iran, Holandia, Bułgaria oraz Tunezja, która zastąpi reprezentację Rosji. Organizację Ligi Narodów siatkarek utraciło także miasto Ufa. Zawody zostały przeniesione do Sofii.

Polska zwolennikiem sportowych sankcji nakładanych na Rosję

Świat sportu nie został obojętny na brutalne działania Rosji wobec wschodniego sąsiada Polski. Również nasz kraj nie zgadza się na żadne ustępstwa wobec Kremla. Ministro Športu, W imieniu polskiego rządu, w pismach do władz międzynarodowych federacji sportowych wzywał do przeniesienia meczów i Imprez, które miałyby odbyć się na terytorium Rosji – w w tym mistrzostw świata piłce siatkowej mężczyzn.Polski Związek Piłki Siatkowej wystosował lista również hacer prezydentów Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej oraz Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. Prezes zarządu Sebastian Świderski oświadczył w piśmie, że polscy siatkarze nie rozegrają meczów z drużynami z Rosji.Reprezentacja Rosji została wykluczona ze zmagań w wielu dyscyplinach – to m.in. lekkoatletyka, siatkówka, a także sporty narciarskie czy hokej na lodzie. Oprócz odebrania Rosji organizacji mistrzostw świata siatkarzy, Kemerowo i Ufa straciły możliwość organizacji siatkarskiej Ligii Narodów. Sankcje odczuli także piłkarze i kibice. Rosja straciła tytuł gospodarza finału piłkarskiej Ligii Mistrzów. Mecz miał zostać rozegrany w Petersburgu. Łącznie z odebraniem imprezy, światowa i europejska federacja piłkarska zdecydowały o wykluczeniu rosyjskich drużyn narodowych i klubowych z rozgrywek. Międzynarodowa Federacja Judo zawiesiła Władimirowi Putinowi tytuł honorowego prezesa i ambasadora tej organizacji.

Nasze poparcie dla niepodległości Ucrania

W połowie marca premier Mateusz Morawiecki m.in. z premierem Słowenii Janezem Janšą udali się pociągiem na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Celem wizyty było potwierdzenie jednoznacznego poparcia dla suwerenności i Niepodległości Ukrainy oraz przedstawienie szerokiego subscripción wsparcia dla Państwa i społeczeństwa ukraińskiego.Teraz wspólnie ze Slowenia łączymy sily, por ramio w ramio zorganizować Międzynarodowy turniej. – Dzięki naszym decyzjom i dzięki decyzji światowej federacji doszło no zmiany pozytywnej, hacer tego sygnału na caly świat, że kiedy czołgi rosyjskie miażdżą ukraińskich cywilów, kiedy mordują Ukrainskie kobiety i dzieci, doprowadziły kiedy hacer wielkich fal uchodźców mi nie mogliśmy milczeć, zamknąć oczu i udawać, że się nic nie stało. Otóż ​​stało się i skutecznie wywalczyliśmy mistrzostwa świata mężczyzn w siatkówce tutaj w Polsce – podsumował premier Mateusz Morawiecki. Premier Słowenii Janez Janša dodał: Nasze społeczeństwo oparte jest o takie wartości jak szacunek fair play, solidarność i integralność – to są wartości, które są bardzo ważne i o które apeluje cały świat. A są również wartości, które zdecydowanie będą widoczne podczas mistrzostw świata w siatkówce w 2022 roku.

OSI MIL