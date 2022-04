14.04.2022 2 lata Głosu Podatnika i dziesiątki zrealizowanych pomysłów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

2 lata Głosu Podatnika i dziesiątki zrealizowanych pomysłów14.04.2022

Na początku 2020 r. uruchomiliśmy usługę Głos Podatnika w serwisie podatki.gov.pl.

Dzięki niej każdy może przekazać sugestie dotyczące nowych rozwiązań, tak aby polski system podatkowy stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli.

W tym czasie opublikowaliśmy 440 pomysłów i zrealizowaliśmy ponad 70 z nich.

Sugestie dotyczące podatków, opublikowane w Głosie Podatnika, dotyczą wielu obszarów działalności Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Podatnicy korzystają chętnie także z możliwości komentowania zarówno zgłoszonych pomysłów, jak i odpowiedzi udzielonych przez MF.

Odpowiadając na postulaty wskazujemy, czy są one możliwe do realizacji, czy też nie oraz jakie są plany MF w tym zakresie. W wielu przypadkach informujemy, że dana inicjatywa została już zrealizowana lub podjęto kroki do jej realizacji.

Przeanalizowaliśmy setki komentarzy

Dotychczas opublikowaliśmy ponad 530 komentarzy. Część z nich miała charakter pytań uzupełniających lub propozycji kolejnych rozwiązań, dlatego na ponad 270 z nich zamieszczono również odpowiedzi/komentarze MF.

Tematyka zgłaszanych pomysłów i zagadnień w dużej mierze dotyczy wprowadzenia zmian w prawie podatkowym i w usługach świadczonych przez KAS, szczególnie elektronicznych.

Wszystkie opublikowane pomysły zostały przeanalizowane przez naszych ekspertów.

Przykłady zrealizowanych pomysłów podatników

W odpowiedzi na najczęściej zgłaszane postulaty wprowadziliśmy wiele zmian w przepisach ustaw lub aktów wykonawczych. Wdrożyliśmy nowe lub usprawniliśmy/rozszerzyliśmy funkcjonalności w udostępnionych usługach elektronicznych.

Tomo na przykład:

w zakresie najczęściej pojawiających się postulatów dot. przepisów ustawowych i wykonawczych:

zlikwidowaliśmy obowiązek oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, warunkujący prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT,

wprowadziliśmy dwa alternatywne warianty opodatkowania podatkiem CIT,

zlikwidowaliśmy zbędny warunek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących en menos,

daliśmy podatnikom opcjonalne rozwiązanie przy określeniu podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, które polega na możliwości przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu, wynikającymi z przepisów o podatku

ujednoliciliśmy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – od przychodów z najmu uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i uzyskiwanych z tzw. najmu prywatnego,

znowelizowaliśmi arte. 16a kks, aby instytucja w nim określona miała zastosowanie również przy złożeniu korekty JPK_V7 dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 – deklaracyjncyjn i , ejewide

wdrożyliśmy nowy model danych dla przesyłek e-commerce i przesyłek pocztowych,

w zakresie udostępnionych usług elektronicznych:

wprowadziliśmy możliwość złożenia ZAP-3 con serwisie e-Urząd Skarbowy,

wdrożyliśmy możliwość podglądu stanu rozliczeń na koncie rozrachunkowym podatnika,

uruchomiliśmy e-konto pełnomocnika, która daje osobom fizycznym, posiadającym upoważnienie, DoStep hacer danych podatkowych związanych ze sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za Pomoca kanałów komunikacji Elektronicznej.

Kolejne postulaty będą sukcesywnie realizowane i udostępniane w e-Urzędzie Skarbowym.

Dziękujemy za dotychczasowe pomysły i zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Podatnika na podatki.gov.pl.

