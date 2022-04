13.04.2022 Premier Mateusz Morawiecki: zbrodni katyńskiej nie można zapomnieć

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: zbrodni katyńskiej nie można zapomnieć13.04.2022

W 1940 r., na rozkaz najwyższych władz ZSRR, funkcjonariusze NKWD w bestialski sposób zamordowali blisko 22 tys. jeńców wojennych. Ofiarami stali się m.in. przedstawiciele polskiej elity i oficerowie Wojska Polskiego. Celem zbrodni była ekstermacja tych, którzy po zakończeniu wojny mogli stać się filarami odbudowy polskiej państwowości i suwerenności. Podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej premier upamiętnił ofiary tamtych wydarzeń składając kwiaty przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie i przed Pomnikiem Katyńskim.

Zbrodnia w Katyniu była kontynuacją antypolskich działań sowieckich władz z okresu międzywojennego

– Polacy mieli zostać ukarani, bo powstrzymali w 1920 r. marsz bolszewicki na Europę – napisał primer ministro Mateusz Morawiecki. Jak przypomniał, siedemdziesiąt dziewięć lat temu, 11 kwietnia 1943 r. niemiecka agencja prasowa podała informację o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu.

– W tych dniach w sercach wielu rodzin polskich oficerów, którzy na próżno oczekiwali wiadomości od swoich bliskich, umarła nadzieja na zobaczenie ich wśród żywych – podkreślił premier.

Należy pamiętać o rosyjskich zbrodniach ludobójstwa na Ukrainie

– Dzisiaj wolny świat nie może udawać, że zapomniał tamte lekcje sprzed 80 lat, bo zapłacimy za to wszyscy bardzo drogo. Dlatego Polska głośno upomina się zarówno o pamięć o naszych ofiarach, jak także osądzenie tego, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj to jest walka nie tylko o pamięć, to także walka o naszą przyszłość – kontynuował.

– Wiemy doskonale, że o to chodzi mordercom, aby udawać że się nic nie stało. Dzisiaj ich bezpośredni spadkobiercy – rosyjscy zbrodniarze – robią w Ukrainie podobne rzeczy – podsumował premier.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ustanowiony w 2007 r. uchwałą Sejmu RP. Blisko 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zostało zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz sowieckich władz.

Dzień Pamięci przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Przez 50 lat (1940–1990) władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 r. oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”.

