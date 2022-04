13.04.2022 Jesteśmy wdzięczni za waszą służbę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jesteśmy wdzięczni za waszą służbę13.04.2022

“Serdecznie dziękuję za codzienną służbę, za służbę wykonywaną ramię w ramię, przez żołnierzy, funkcjonariuszy, druhów i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pomagają w tym jakże trudnym czasie. To trudny czas dlatego, że nasz sąsiad został napadnięty przez Rosję, która konsekwentnie odbudowuje swoje imperium. Nie ważne czy Rosja była biała czy czerwona, czy jest putinowska, zawsze popełnia zbrodnie wojenne. Bo przecież z takimi aktami zbrodni mamy do czynienia na Ukrainie” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami i funkcjonariuszami służb mundurowych w Lublinie.

W środę 13 kwietnia br. szef MON uczestniczył w spotkaniu świątecznym w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie w Lublinie. Na spotkaniu z żołnierzami i funkcjonariuszami służb mundurowych Prezydenta RP reprezentowała Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser–Duda.

Minister Mariusz Błaszczak składając życzenia również podziękował żołnierzom za codzienną służbę.

“Zbliżają się Święta Zmartwychwywstania Pańskiego, to święta które niosą ze sobą nadzieję i radość. Dziękując za państwa codzienną służbę. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Proszę także przekazać życzenia i podziękowania dla państwa bliskich”

– powiedział.

Szef MON przypomniał, że działania służb skupiają się także na pomocy uchodźcom, którzy uciekają przed wojną do Polski.

“Metody zastosowane przez Rosję sowiecką w 1940 roku są stosowane dziś na Ukrainie, strzał w tył głowy, wobec ludzi, którzy są pozbawieni możliwości obrony. Mamy zatem do czynienia ze zbrodniami wojennymi. Wszyscy liczymy na to, że sprawiedliwość dosięgnie oprawców. A dziś koncentrujemy się na wsparciu naszych przyjaciół z Ukrainy. Spotykamy się w miejscu szczególnym, w dowództwie Polsko-Litewsko-Ukraińskiej Brygady. Jej poprzedni dowódca walczy za swoją ojczyznę w Donbasie. Ryzykuje swoje życie, żeby bronić swojej ojczyzny. On walczy także za wolność naszej ojczyzny Polski, ale także za wolność Europy i całego wolnego świata. Nie ulega wątpliwości, że reżim putinowski postępuje krok po kroku odtwarzając imperium zła. Mam nadzieję, że to imperium zła zostanie pokonane. Naszym zadaniem jest tym, którzy walczą o wolność udzielanie wsparcia w wielu wymiarach. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy pomagają uchodźcom z Ukrainy. Ci ludzie, którzy są rzeczywistymi uchodźcami bo uciekają przed wojną znaleźli schronienie pod dachem polskich domów. Chcę podziękować żołnierzom, funkcjonariuszom i strażakom, którzy na co dzień pomagają uchodźcom”

– podkreślił minister.

Po okolicznościowych przemówieniach przedstawiciel duszpasterstwa wojskowego poświęcił wielkanocne pokarmy. Uroczystość dopełniły wzajemne życzenia składane podczas wspólnego poczęstunku.

GALERIA–>>Wielkanocne spotkanie w LITPOLUKRBRIG

