“Los derechos no nos los da el Estado”. Gran entrevista con Leanid Sudalenka dos semanas antes de su detención

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Dos semanas antes de la detención de Leanid Sudalenka, jefe de la sucursal de Viasna Gomel, el sitio web de la Casa de Derechos Humanos de Bielorrusia que lleva el nombre de Barys Zvozskau publicó una extensa entrevista con él. ¿Cómo pasó Leanid de un chico de campo a un activista de derechos humanos muy conocido en Bielorrusia y más allá? ¿Qué lo impulsó en su defensa de los ciudadanos comunes? ¿Cuántas denuncias ha presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU? Encuentre las respuestas a estas preguntas en la publicación de la Casa de Derechos Humanos de Bielorrusia, que volvemos a publicar.

“EL ÚLTIMO SUEÑO DE LOS ESCOLARES DE PUEBLO”

– Cuando era niño, no tenía pensamientos sobre la carrera de derecho. Estudié en una escuela del pueblo, y el último sueño de los escolares del pueblo era algo así como convertirse en un miliciano [‘milicia’ – fuerza policial local]. Eso parecía realmente sorprendente: recibir algo de poder… Pero principalmente, un niño que vivía en un pueblo estaba preparado para la agricultura, para que se quedaran donde estaban. Recuerdo vívidamente el tablón de anuncios de la escuela con un llamamiento que decía “Todos los trabajos son geniales, y puedes elegir lo que quieras, ya sea lechera, operador de maquinaria agrícola, conductor de tractor o agrónomo”. Nadie nos propuso ser banqueros, abogados, astronautas…

– Esos eran los años en que el país estaba construyendo el comunismo. Nadie podría haber pensado que, de repente, no habría lugares de trabajo en un pueblo y que el nivel de vida bajaría. Recuerdo bien a uno de los líderes soviéticos que decía que, para el año 2000, cada familia soviética viviría en un piso individual. Y yo, un colegial, estaba seguro de que І no tendría que hacer nada más que esperar hasta el 2000. Hice algunos cálculos y me di cuenta de que en el 2000 sería un hombre muy joven con un piso propio, como prometían desde la pantalla del televisor. ¡Estupendo! Hoy, cuando miro hacia atrás en el año 2000, me veo a mí mismo, pero sin piso en absoluto…

Leanid Sudalenka dice que su decisión de vivir en Gomel fue una elección ocasional. Si hubiera tomado otra decisión, el premio de la República Francesa habría ido a Magileu o Minsk:

– Cómo llegué a la ciudad… Cuando era joven, los pueblos comenzaron a desaparecer. No ofrecían perspectivas de una vida, un trabajo y un desarrollo personal de plena calidad. La mayoría de los niños que vivían en los pueblos estaban deseando mudarse a pueblos y ciudades: Zhlobin, Mazyr, Magileu… Ni siquiera sé por qué elegí Gomel. ¿Por qué no Minsk? Quizás fue porque Gomel estaba más cerca de mi pueblo.

En cuanto a su ingreso a la abogacía, debemos estar agradecidos a su hermana mayor:

– Vengo de una familia numerosa y tengo cuatro hermanos; una de mis hermanas mayores se licenció en derecho antes que yo. Trabajó en el Departamento de Justicia en Gomel hasta que se jubiló. Entonces, fue, en su mayor parte, mi hermana quien tuvo un impacto en mi elección. Hablando francamente, esa era la única ocupación con la que soñaba. De hecho, una escuela rural no puede presumir de una educación de alta calidad. Además de este mensaje sobre que estás obligado a quedarte en tu pueblo… Era obvio que mi nivel no era suficiente para matricularme en una facultad de derecho. Es por eso que después de terminar la escuela, completé un curso de comercio de construcción en un colegio vocacional. Antes de unirme al ejército, trabajaba en una empresa de carpintería en Novobelitsa y vivía allí en una pensión. Luego me llamaron para el servicio militar.

“VI GENTE QUE TENÍA UNA VIDA DIFERENTE”

Leanid Sudalenka llegó literalmente hasta Berlín e incluso más al oeste, llegando a Magdeburgo, porque su unidad militar estaba a siete kilómetros de la frontera con Alemania Occidental. Sirvió dos años en Alemania y regresó, según afirma, con una mentalidad ligeramente diferente al ver cómo era el mundo y cómo vivían otras personas:

– Era difícil para un soldado alistado que pasaba 24 horas en un área cerrada conocer la vida cotidiana de los alemanes comunes. Pero a menudo nos llevaban a trabajar a la ciudad para ayudar; ahí es donde interactuamos con los alemanes. La primera vez que probé Pepsi-Cola fue en Alemania. ¡Pepsi-Cola fue algo cósmico para mí! Si algo se entregó en nuestro pueblo fue agua mineral y gaseosas con almíbar. También probé cerveza alemana en Alemania y descubrí la Gaststätte. Son cafeterías o bares privados que casi todo alemán tiene en su patio. Y los soldados soviéticos comenzaron a ausentarse sin permiso, trepando la cerca para visitar el pub más cercano, aunque corrían el riesgo de ser enviados al calabozo por eso.

– Vi a la gente teniendo una vida diferente. Primero, su ropa. En la Unión Soviética, todos usaban la misma ropa y zapatos. Recuerdo que cuando me casé después del ejército, tenía el problema de qué zapatos usar para la boda. Porque en la tienda podías comprar tanto sandalias como botas de goma fabricadas por la fábrica Trud, un fabricante de calzado especial. Nos impresionó ver cómo vestían los alemanes, a pesar de que era Alemania Oriental, ni siquiera Alemania Occidental. Nos impresionó la gran cantidad de comida en las tiendas. Nos gustaba comprar leche y bollos, toda la comida que los soldados echan de menos. Nos pagaron 36 marcos alemanes: no mucho, pero suficiente para leche, bollos y dulces. ¡Y sin hacer cola!

– El ambiente mismo de la vida en Alemania era impresionante. Nuestra unidad estaba estacionada en las afueras de Magdeburg, y los fines de semana nuestros soldados eran llevados al centro, a un museo, por ejemplo. Fue muy llamativo que la vida en un pueblo alemán fuera diferente a la nuestra. En la URSS todo era gris y la gente se parecía. Mientras que en Alemania cada persona parecía un individuo.

Leanid Sudalenka con Ales Bialiatski. Gómel, 2018

“LA FACULTAD DE DERECHO FORMÓ ESTUDIANTES PARA SER MILICIANOS, AGENTES DE ADUANAS, FISCALES, JUECES Y, POTENCIALMENTE, ABOGADOS DEFENSORES”

Después de servir en el ejército, Leanid Sudalenka regresó a Gomel y se matriculó en la facultad de derecho de la Universidad de Gomel; estudió por correspondencia, trabajó y no tenía idea de que se encontraría involucrado en el derecho internacional de los derechos humanos:

– Si alguna vez enseñaron derechos humanos en nuestra facultad de derecho, no fue más que un curso optativo. Graduado universitario, no sabía nada de derechos humanos. La facultad de derecho capacitaba a los estudiantes para ser milicianos, funcionarios de aduanas, fiscales, jueces y, potencialmente, abogados defensores. Estudié economía, así que después de la universidad fui a trabajar como asesor legal en una empresa. Estaba aprendiendo de la manera difícil… En ese momento, pensé: tengo una licenciatura en derecho y ya soy abogado; dame un caso y lo abriré de par en par, ¡ganaré en la corte! Ahora sé que no es así; la práctica y la experiencia son ante todo. Los primeros cinco años después de graduarse, cualquier abogado es solo un empleado. Conocer la ley no es suficiente, debe aplicar sus conocimientos en la práctica. En cuanto a los derechos humanos, eso lo aprendí en otra parte.

– Tal como lo entiendo ahora, un abogado debe, por encima de todo, defender los valores de los derechos humanos y adherirse a las normas internacionales. Después de todo, vemos lo que sucede en nuestros tribunales. Todos, tanto jueces como abogados, trabajan sin formación en derechos humanos, actuando únicamente en el marco de la legislación nacional. ¿Y qué significa “marco de legislación nacional”? Significa que cuando la ley dice que solo las personas de cabello oscuro tienen derecho a una reunión pacífica, entonces los abogados y los jueces se apegan a ese dicho, ¡sí, este derecho solo se otorga a las personas de cabello oscuro! Y si eres rubio, no tienes ninguna posibilidad, así que corre a la peluquería para que te tiñan el pelo; entonces tal vez le den la autorización. Pero si reflexionamos sobre este tema desde la perspectiva de los derechos humanos, todos entendemos que, independientemente del color de tu piel o de dónde naciste, independientemente de tu religión u otros elementos de tu identidad, todas las personas tienen derechos. No nos los otorga el estado; nuestros derechos han estado con nosotros desde que nacimos.

“GOMEL DEMÓCRATAS SE REUNIERON EN LA CALLE PALESSKAYA”

– He trabajado para varias empresas como asesor legal. Hasta que me uní, digamos, al redil democrático aquí, en la calle Palesskaya en Gomel, había trabajado con una empresa de servicios de peluquería, y todavía soy su accionista; todo el mundo lo conoce en Gomel, se llama Lokon. En ese momento, estaba manejando la privatización de Lokon convirtiéndola en una sociedad anónima: era un especialista en valores con licencia, era una de mis especializaciones relacionadas y estaba autorizado para trabajar en el mercado de valores. Eso es lo que estaba haciendo en Lokon hasta que un buen día en 2000 conocí a Viktar Karneyenka. Ayudé a mi hermana que se postulaba para el Parlamento: estaba a cargo de su grupo de iniciativa y recogí firmas. Actué como observador electoral y el día del recuento de votos conocí a Mikalay Novikau, un activista de Gomel. Fue él quien me dijo que los demócratas de Gomel se estaban reuniendo en la calle Palesskaya y me invitó a ir a conocerlos. Fue entonces cuando apareció Viktar Karneyenka, quien desempeñó un papel importante en mi vida. Me sugirió que dejara lo que estaba haciendo. Él dijo: “¿Por qué necesita estas tintorerías, cortes de cabello y servicios domésticos? Venga y únase a nosotros”. Primero intenté compaginar trabajos, tanto en la empresa como en la calle Palesskaya, orientándome…

Leanid Sudalenka incluso se postuló para miembro del Parlamento:

– Hace veinte años, creía que los parlamentarios podían participar en los asuntos públicos, influir en las políticas públicas y abordar cuestiones específicas planteadas por el electorado… Cuando me postulé para el Parlamento en 2002, mi programa se basaba principalmente en ayudar a las víctimas de Chernóbil. Me parecía que el estado no estaba prestando suficiente atención al problema.

“EL ESTADO NO NOS DA DERECHOS”

– Antes de conocer los derechos humanos, yo era un abogado típico, siempre siguiendo la letra de la ley: si la ley lo dice, así debe ser. Fue solo más tarde, después de conocer a los demócratas de Gomel, que hice una pasantía en la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos en Varsovia y asistí a la Escuela de Verano de Derechos Humanosl; y entonces entendí lo que son los derechos humanos. Entendí de dónde se originan, entendí que los derechos no nos los otorga el estado, sino que nos pertenecen a cada uno de nosotros desde el momento en que nacemos.

– Desafortunadamente, cuando estaba tomando los Cursos Superiores de Derechos Humanos en Varsovia, Marek Nowicki [activista polaco de derechos humanos, educador que fundó los cursos de derechos humanos en Varsovia bajo la Fundación de Derechos Humanos de Helsinki – nota del autor] ya había muerto por un año. Para mí, siguió siendo solo una leyenda. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que lo que estaba estudiando en la universidad y lo que estaba aprendiendo en Varsovia era como la noche y el día. Ahí entendí que el proverbio La ley es dura, pero es la ley de algo que no debe ser así. Las leyes están escritas por seres humanos y los seres humanos son propensos al error. Basta con mirar el llamado Decreto “Freeloading”, que impuso impuestos a los desempleados y fue cancelado de inmediato cuando la gente salió a protestar. Este es también el caso de la Ley “Sobre eventos de concentración masiva”, que de ninguna manera regula las reuniones espontáneas que ahora tienen lugar. ¿Cómo puede ser que cuando camino por la ciudad y veo gente en una columna cargando banderas y flores, riendo y sonriendo, y decido unirme a esta columna, primero debo preguntar, Oye, quién es el organizador aquí? ¿Obtuviste permiso de las autoridades con 15 días de anticipación? ¿Ha hecho arreglos con la policía y el servicio de ambulancias? ¿Por qué no tengo derecho bajo esta ley a unirme a la columna? Suena absurdo, porque si me gusta y quiero unirme, debería tener derecho a hacerlo.

Leanid Sudalenka habla a los asistentes al curso BISH. Casa de Educación en Derechos Humanos de Charnigau, Charnigau, 2019

El defensor de los derechos humanos dice que el curso BISH en la Casa de Derechos Humanos de Bielorrusia también lo ayudó a comprender la esencia del derecho internacional:

– Me ayudó a entender cómo pensar a través de una línea de razonamiento legal, no solo ante los tribunales nacionales, sino principalmente al redactar quejas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y tengo un resultado, me parece: el Comité registró un total de 370 quejas de Bielorrusia, un tercio de ese número se preparó en mi PC, en mi escritorio. Alrededor de 150 apelaciones individuales al CDH de la ONU son mías. En 2006, mis colegas y yo establecimos el Centro de Litigios Estratégicos de Gomel y parte de su trabajo son nuestros esfuerzos constantes en la preparación de apelaciones ante el HRC. Ya tenemos más de 50 casos en los que el Comité ha tomado decisiones para que Belarús las haga cumplir; se trata de recursos en relación con una amplia variedad de violaciones de derechos, comenzando por el derecho a la vida. Yo, entre otros, probé en mi caso Sudalenka c. Bielorrusia que la República de Bielorrusia me discriminó por motivos políticos durante la campaña electoral.

Leanid Sudalenka no descarta que, en un futuro próximo, los defensores de los derechos humanos exijan a diferentes representantes de las autoridades el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Bielorrusia, pero su optimismo es más bien cauteloso:

– No creo que haya un giro brusco hacia la democracia. Probablemente habrá una versión de transición. Por supuesto, me gustaría ver que un demócrata llegara al poder e introdujera una institución de ombudsman de inmediato, para que todos los mecanismos legales pudieran funcionar, el sistema judicial finalmente pudiera ser independiente y los jueces pudieran emitir sus propias decisiones sin ser guiados por teléfono. qué hacer. Si se pudiera remediar una violación de un derecho dentro del sistema nacional, no habría necesidad de denunciar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU: se podría ir a los tribunales, resolver el conflicto y no habría problema… Por cierto, creo que se conceda a los ciudadanos de la República de Belarús el derecho a apelar directamente ante el Tribunal Constitucional. Y sería útil presentar el instituto del defensor de los derechos humanos al que las personas podrían acudir si se violan sus derechos. Pero de alguna manera me parece que aunque mañana cambie el gobierno en el país, no serán demócratas de primera generación. Creo que habrá un proceso de transformación. Tarde o temprano, nuestro país llegará a tener acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que, si eso sucede, preparar recursos ante el TEDH será mi principal actividad. Tanto más cuanto que, a diferencia del sistema de derechos humanos de la ONU, el Tribunal Europeo contempla el pago de una compensación monetaria. Es una forma de ganarse la vida. Estoy seguro de que podría obtener una licencia para ejercer la abogacía si fuera necesario. En Bielorrusia, donde un abogado será verdaderamente independiente, y no me presionarán para obtener esta licencia. De lo contrario, mire lo que sucede: tan pronto como se lleva a cabo una elección presidencial, de cinco a diez abogados activos pierden sus licencias. Nadie mira, como en el caso de Tamara Sidarenka, sus 35 años de práctica legal: a los ojos del comité, ella, con toda su experiencia, resultó ser una “incompetente”.

Hablando de su trayectoria profesional, Leanid Sudalenka recuerda un intento de obtener una licencia para ejercer la abogacía:

– Naturalmente, no pasé el examen. Y nunca lo volvió a intentar. Cuando ya estaba involucrado, por así decirlo, con los demócratas, pensé que si hubiera tenido una licencia, habría ido a los tribunales y defendido a mis compañeros. Sin embargo, en 2002 o 2003, durante un examen en el Ministerio de Justicia, encontré una actitud muy prejuiciosa. Quiero decir, las preguntas del examen se pueden hacer de diferentes maneras; pueden preguntar, “¿Cuántas personas murieron en la Gran Guerra Patriótica?”, o pueden pedirle que los nombre a todos…

Certificado de Ciudadano Honorario de la Ciudad de Pensacola (Florida, EE. UU.) otorgado a Leanid Sudalenka

“BARYS ESTABA OBSESIONADO CON LOS DERECHOS HUMANOS”

Además de Viktar Karneyenka, Leanid nombra a otra persona que tuvo un fuerte impacto en su vida y en su camino de abogado a activista de derechos humanos: Barys Igaravich Zvozskau:

– Nos conocimos en algún lugar de la década de 2000, cuando vino a Gomel para asistir a los procedimientos judiciales contra Iniciativas Cívicas, nuestra organización cívica de Gomel. Las autoridades lanzaron entonces un grave ataque a la libertad sindical. En ese momento Barys Zvozskau estaba al frente de la Iniciativa Legal; nos propuso establecer su sucursal en Gomel, lo hicimos y lo registramos, y fui elegido presidente de la sucursal de Gomel. Barys y yo hemos estado trabajando en estrecha colaboración durante mucho tiempo. Barys Zvozskau también fue mi profesor en el ámbito de los derechos humanos. Y cuando la Casa de Derechos Humanos de Bielorrusia anunció, por primera vez, la admisión al curso educativo BISH, Barys me sugirió que lo tomara y acepté con gusto. Es absolutamente justo decir que el conocimiento que tengo ahora sobre cuestiones de derechos humanos es el conocimiento que obtuve de Barys.

– Era un hombre humilde; era humilde con todos. Siempre estaba dispuesto a prestar oídos, siempre acudía al rescate. Era un amigo mayor al que podías acudir en busca de consejo… Yo era muy cercano a él; Estuve, como dicen, en términos cortos con él. Solía ​​llamarlo para tomar un café; siempre decía: “Ven a verme si necesitas quedarte en Minsk”. Participó en muchos juicios. Hubo un caso de alto perfil de Leonau, el Ministro de Agricultura, y Barys ayudó con eso… También visitó los juicios en Gomel. Boris conocía personalmente a Sergey Kavaleu, un activista ruso de derechos humanos; y en ese momento, cuando Kavaleu todavía era miembro de la Duma del Estado, Boris tenía un certificado como asistente de diputado, era asistente de diputado de Kavaleu.

– Barys estaba obsesionado con los derechos humanos, los vivía, era el trabajo de su vida. Fue un verdadero adicto al trabajo hasta su último día. El hecho de que la Casa de los Derechos Humanos lleve el nombre de Barys Zvozskau es un honor bien merecido. Tenía una personalidad radiante y una actitud positiva. Tales personas dejan una huella no solo en otras personas, sino también en la historia del país.

“EL ABOGADO DE LOS GRUPOS SE VA A PARÍS”

Francia honró a Leanid Sudalenka con el Premio “Libertad, Igualdad, Fraternidad” por su oposición al “impuesto a la ociosidad” – Decreto No. 3 que estableció pagos anuales a realizar por quienes “no están empleados en la economía”. Supuestamente, el Decreto estaba destinado a recaudar dinero de aquellos que trabajaron en otros países y no mostraron sus ganancias a la oficina de impuestos de Bielorrusia, pero una amplia gama de personas quedó “atrapada en el fuego cruzado”, aunque, en la mayoría de los casos , su desempleo fue involuntario. Resentimiento por su repentino estatus de gorrones, la gente salió a protestar por todo Bielorrusia. Leanid Sudalenka, quien además de sus actividades de derechos humanos también trabaja como inspector legal para el sindicato independiente REP, anunció su voluntad de ayudar a cualquiera que quisiera luchar contra el impuesto injusto. En el invierno de 2017, la puerta de entrada de la oficina en la calle Palesskaya se mantuvo abierta de par en par: la gente venía sin parar a pedirle a Leanid que apelara contra el requisito de pagar al estado por su desempleo. Durante esos meses turbulentos, la gente comenzó a reconocer a la defensora de los derechos humanos incluso fuera de la oficina.

– París. Todos recordamos 2017, cuando comenzaron las protestas. Ayudé a todos los que vinieron aquí a la oficina de Palesskaya a escribir quejas. Las autoridades me apodaron, en algún lugar de Internet, como “abogado de gorrones”. Bajo la presión de las protestas, las autoridades se vieron obligadas primero a suspender y luego a modificar el Decreto No. 3, y yo también participé en eso. Cuando los editores de Khartyia me entregaron un premio de derechos humanos en Varsovia, el ex embajador de Bielorrusia en Polonia dijo que Lukashenka canceló el Decreto debido a mí, porque había escrito demasiadas quejas. Esto, por supuesto, era una exageración. Sin embargo, fue mi activismo con respecto al “decreto de explotación” lo que se notó, por lo que participé en la competencia que anualmente realiza Francia. El Premio “Libertad, Igualdad, Fraternidad” es un galardón gubernamental, presentado por el Ministro de Justicia por su contribución a la defensa de los derechos humanos. Cuando estaba completando el formulario de solicitud, no tenía idea de que sería uno de esos cinco elegidos entre 110 nominados. Los cinco laureados representaban a cinco países: China, Nigeria, Colombia… Y yo, que vengo de Bielorrusia.

– Cuando llegó por correo la carta que decía: “Felicitaciones, ha ganado el premio; está invitado a venir a París en el Día de los Derechos Humanos, donde el Ministro de Justicia lo premiará”, ¡fue un shock para mí! Soy perfectamente consciente de mi papel. Para mí, un activista provincial de derechos humanos de Gomel, ¡este premio es algo de un mundo diferente! Mi trabajo se ha notado en un nivel tan alto. Esto es muy inspirador. Le respondí una carta preguntando: “Esto no es una broma, ¿es en serio?”. Y fue solo cuando me pidieron los datos de mi pasaporte, me reservaron el hotel y los boletos de avión y me enviaron el programa de la reunión, que finalmente creí que era real.

– Y luego recibí una llamada de la embajada de Francia, el asistente del embajador dijo que el embajador me estaba invitando a una cena con motivo del premio. La recepción fue en la casa de campo del embajador, y allí fuimos con mis compañeros de derechos humanos, que también estaban invitados. Se sentía irreal. Se sentía cósmico… Honestamente, fue solo más tarde que comencé a pensar por qué yo, por qué no otra persona, hay otros candidatos que son más dignos… Especialmente porque había sido nominado para un premio de derechos humanos de Bielorrusia durante cinco años seguidos, nunca obteniendo el premio. Fui preseleccionado cuatro veces, pero siempre había alguien más elegido para ser premiado. Sin embargo, ese año, después del premio de Francia, obtuve también el nuestro; Lo recibí en 2019.

Leanid Sudalenka obtiene el Premio Nacional de Derechos Humanos. Minsk, 2019. Andrey Zavaley está a la izquierda

– El premio de Francia es valioso para mí por otra razón más. Cuando lo recibí en 2018, era el 80 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en esta memorable ocasión fui honrado con el prestigioso premio internacional. La medalla que me otorgan la guardo en casa en un lugar especial; cuando lo miro, me doy cuenta de que mi trabajo es visible después de todo… Hay mucho de lo que estar orgulloso. Cuando empiece a contarles a mis nietos sobre el camino de mi vida, la medalla evidenciará que debo haber vivido bien. Soy el primer bielorruso en recibir tal premio. Y los defensores de los derechos humanos de Bielorrusia reciben regularmente premios internacionales: Ales Byalyatski ganó recientemente el Premio Nobel Alternativo en Estocolmo; esto fue en reconocimiento al trabajo que están haciendo los defensores de los derechos humanos de Bielorrusia para reformar el sistema legal en todo el mundo.

Leanid Sudalenka no está de acuerdo con que a lo largo de los años de su activismo por los derechos humanos haya estado luchando contra un enemigo que no puede ser derrotado:

– Mi trabajo sí da frutos. Como he dicho, soy el autor de un tercio de todos los llamamientos de Bielorrusia registrados y aceptados para su consideración por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, resultado del cual puedo estar orgulloso; esto es lo que me inspira a seguir trabajando. Está claro que cuando vas a los tribunales y hablas de derechos humanos y una persona con toga judicial tuerce un dedo en la sien, te sientes como un extraterrestre de otro planeta. Es como si me quisieran decir: aquí está la ley, y nos estás hablando de unos pactos internacionales de unos derechos humanos… Y a veces te frustra. Todos somos abogados y debemos hablar el mismo idioma; pero no somos escuchados en la corte. Por otro lado, se nos escucha en los organismos internacionales, se nos habla en el lenguaje de los estándares de derechos humanos, se nos escucha y se toman decisiones. Por lo tanto, la existencia de mecanismos internacionales es muy importante. Espero vivir para ver el momento en que podamos defender nuestros derechos también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Me atrevería a decir que será el día más brillante de mi vida.

Leanid Sudalenka en su escritorio. Gómel, 2018

“DISFRUTO TRABAJANDO LOS DOMINGOS”

– Amo mi trabajo. Incluso vengo aquí los fines de semana. Disfruto trabajar los domingos, sentarme en silencio, cuando no hay gente en la oficina, y preparar, por ejemplo, un llamamiento al CDH de la ONU. Tal trabajo requiere concentración… ¡Es imposible concentrarse con el teléfono sonando todo el tiempo durante el día, con gente yendo y viniendo! Permítanme repetirlo, mis palabras acerca de que mi trabajo es una alegría para mí no es solo una charla altisonante, es simplemente la forma en que es. Mi trabajo me hace sentir bien, es algo que disfruto hacer, es mi forma de autorrealización.

LeanidSudalenka fue arrestado el 18 de enero de 2021. Luego fue puesto en prisión preventiva y acusado de “organizar acciones que violan gravemente el orden público” (Art. 342 del Código Penal), “entrenamiento u otra preparación de personas para tales acciones” y ” financiar estas actividades” (Parte 2 del Art. 342 del Código Penal).

El 3 de noviembre, Leanid Sudalenka fue sentenciada a tres años en una colonia penal de mediana seguridad.

Apoya a Leanid escribiéndole:

Colonia penal No. 3. 211322, región de Viciebsk, Vićba (Bielorrusia)

Leanid Sudalenka (Леаніду Леанідавічу Судаленку)

OSI MIL