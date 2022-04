Fiscalía General: no hay motivos para considerar apelaciones para brindar atención médica a Marfa Rabkova

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Marfa Rabkova. Foto de redes sociales

La Fiscalía General no responderá a numerosos llamamientos de ciudadanos relacionados con condiciones de detención inadecuadas y falta de atención médica a la coordinadora de la red de voluntarios de Viasna, Marfa Rabkova.

Así lo afirma un comunicado de prensa publicado en el sitio web oficial de la agencia. En particular, la Fiscalía General de la Nación se refiere a que “las peticiones y denuncias en un proceso penal pueden ser presentadas por los participantes en un proceso penal y otras personas naturales o jurídicas, siempre que los procesos y decisiones judiciales afecten sus intereses. Sin embargo, en las apelaciones electrónicas, presentadas a la oficina del fiscal a través de Internet, no se indica que los solicitantes sean partes en el proceso penal en el caso de Marfa Rabkova y, en consecuencia, no hay motivos para considerar tales apelaciones.

La Fiscalía General también recuerda que de acuerdo con la Parte 4 de la Ley “Sobre Apelaciones de Ciudadanos y Personas Jurídicas”, el derecho de apelación debe ser ejercido por los ciudadanos en persona oa través de sus representantes. Además, estos últimos necesitan, por ejemplo, una carta de autorización para ejercer sus facultades.

“Por el hecho de que los recursos recibidos por la Fiscalía General de la Nación fueron presentados por personas no autorizadas para ello, son rechazados.

En caso de que la Fiscalía General reciba más recursos similares, también quedarán sin consideración de fondo por los mismos motivos sin notificar a los solicitantes”, se lee en el comunicado de prensa.

La salud de la prisionera política y activista de derechos humanos Marfa Rabkova se está deteriorando gravemente; necesita un examen urgente pero no está recibiendo la atención médica adecuada en la cárcel. Marfa sufre de dolor abdominal constante y de ganglios linfáticos inflamados en el cuello. Los análisis de sangre realizados por Marfa en el otoño de 2021 arrojaron malos resultados: hemoglobina baja y signos de un proceso inflamatorio. Por ello, la defensora de derechos humanos exigió una ecografía. Los miembros de Viasna se enteraron de que la ecografía no se realizó hasta marzo de 2022 y reveló líquido en la pelvis pequeña en el resultado. Esta condición requiere un examen más detallado tanto por parte de un cirujano como de un ginecólogo. Es posible que se necesite cirugía. Además, los dientes de Marfa Rabkova continúan deteriorándose y desmoronándose. No se le permite visitar al dentista desde hace unos 9 meses.

Anteriormente, Amnistía Internacional publicó un llamamiento al Fiscal General de Bielorrusia para que proporcione asistencia médica a Marfa Rabkova.

Marfa Rabkova no recibe asistencia médica urgente en la cárcel

La salud de la prisionera política y activista de derechos humanos Marfa Rabkova se está deteriorando gravemente; necesita un examen urgente pero no está recibiendo la atención médica adecuada en la cárcel.

El Observatorio pide una intervención urgente en el caso de Marfa Rabkova

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, una alianza de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la FIDH, ha recibido nueva información y solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Bielorrusia.

Amnistía Internacional: Escribe para exigir asistencia médica urgente para Marfa Rabkova

Amnistía Internacional pide a sus activistas de todo el mundo que escriban a las autoridades bielorrusas instándolas a proporcionar “atención médica adecuada” a la miembro encarcelada de Viasna Marfa Rabkova.

OSI MIL