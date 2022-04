12.04.2022 Trzymamy kciuki za naszych żołnierzy – weteranów na Invictus Games

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“Obowiązkiem państwa polskiego jest dbanie o weteranów, szczególnie weteranów poszkodowanych. W związku z tym, przeprowadzona została kilka lat temu nowelizacja ustawy o weteranach znacząco wzmacniając wsparcie, jakiego państwo polskie udziela weteranom” – powiedział minister Mariusz Błaszczak, podczas uroczystego spotkania z reprezentacją polskich weteranów, która weźmie udział w zawodach sportowych w Holandii.

12 kwietnia br. w kompleksie resortu obrony narodowej przy ul. Klonowej, szef MON spotkał się z reprezentacją polskich weteranów, którzy udają się na zawody sportowe Invictus Games do Holandii.

„Chciałem pogratulować postawy, pogratulować tego, że podjęliście wyzwanie. To jest sportowe wyzwanie, które buduje postawy i charaktery, uczy wytrwałości, ale też pomaga wam w rehabilitacji. Bardzo wam za to dziękuję. Liczę, że odniesiecie sukcesy sportowe, jestem o tym przekonany. Wiem, że godnie będziecie reprezentować naszą Ojczyznę na zawodach sportowych”

– mówił minister.

Tegoroczne zawody Invictus Games odbędą się w dniach 16-22 kwietnia w Hadze. Polskę będzie reprezentował zespół dwudziestu weteranów. Nasi zawodnicy rywalizować będą w kilku dyscyplinach sportowych, m.in. siatkówka na siedząco, pływanie, lekkoatletyka, kolarstwo, łucznictwo czy wioślarstwo halowe. Pomysłodawcą zawodów Invictus Games jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora. Głównym przesłaniem IG nie jest zdobywanie medali, lecz traktowanie sportu, jako formy rehabilitacji i tym samym, jako pomoc weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Rodzina i przyjaciele towarzyszą zawodnikom przez cały czas trwania zawodów począwszy od uroczystego rozpoczęcia, aż do oficjalnego zakończenia zawodów. Przygotowanie sportowe polskich zawodników, oprócz indywidualnego treningu, przeprowadzono na zgrupowaniach w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo – Kondycyjnym w Mrągowie oraz w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

W trakcie spotkania z weteranami minister przypomniał, że nowelizacja ustawy o weteranach wprowadziła niezwykle korzystne rozwiązania dla tych żołnierzy, którzy stracili swoje zdrowie na misjach. Środowisko wojskowe stwierdziło, że to jedna z lepszych regulacji na świecie określająca zasady pomocy dla poszkodowanych weteranów.

Ministerstwo Obrony Narodowej obejmuje polskich weteranów kompleksową opieką i wsparciem. Od 2020 roku, dzięki nowej ustawie o weteranach wprowadzono dodatkowe rozwiązania: zwiększono dodatek dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu ponad 30% – w wysokości od 10% do 50% najniższej emerytury, wprowadzono dodatek dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1% do 9%, bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne dla weteranów poszkodowanych z uszczerbkiem na zdrowiu, co najmniej 30% wraz z jednym pełnoletnim członkiem rodziny, bezpłatne turnusy leczniczo-profilaktyczne dla żołnierzy, pracowników wojska oraz funkcjonariuszy SWW, SKW, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, BOR/SOP, ABW, Agencji Wywiadu oraz Straży Granicznej, którzy wykonywali zadania poza granicami kraju.

Ustawa wprowadza także kompleksową opiekę medyczną dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu, co najmniej, 30% które doznały urazu lub nabyły chorobę podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ponad limity finansowania określone przez NFZ. Finansowanie świadczeń odbywa się z budżetu MON i innych, właściwych resortów. Dodatkowo wszyscy weterani poszkodowani w wielu miastach uzyskali ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz komunikacji miejskiej i mogą bezpłatnie korzystać z hal sportowych, siłowni i pływalni jednostek samorządu terytorialnego.

„Dziękuję Wam właśnie za taką postawę, że nie odkładacie na półkę swoich ambicji, że staracie się, aby rehabilitacja przebiegała w sposób jak najlepszy, że macie siłę i wolę do tego, żeby reprezentować naszą Ojczyznę podczas zawodów. Oczywiście dziękuję też za Waszą służbę. Wszyscy widzimy jak ważna jest służba żołnierzy, jak jest to ważne dla bezpieczeństwa. Wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, Ukraina została napadnięta przez Rosję. Wszyscy widzimy, że cały naród ukraiński stanął do walki, ale nikt z nas nie ma złudzeń, że gdyby nie ofiarna postawa żołnierzy ukraińskich, to ta inwazja rosyjska przebiegałaby w zupełnie inny sposób. Wiemy, zatem doskonale, że trzonem obrony każdego państwa, także naszej Ojczyzny – Polski, jest Wojsko Polskie”

– powiedział szef MON.

Na zakończenie uroczystości minister M. Błaszczak przekazał flagę biało-czerwoną na ręce Team Invictus Poland.

