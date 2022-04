Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wspieranie polskich rodzin jest dla nas priorytetem. Udowadniamy to poprzez realizację programów takich jak Rodzina 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Od 1 kwietnia rodzice mogą skorzystać z nowego rozwiązania i ubiegać się o dodatkowe środki. Para nawet 400 zł miesięcznie na opłacenie pobytu najmłodszych dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził żłobek w Żabiej Woli. Podczas wizyty mówił o podejmowanych działaniach na rzecz rodzin. Podkreślił, że rząd będzie dążył do tworzenia nowych miejsc opieki w całym kraju – tak, aby wesprzeć rodziców, którzy chcą łączyć obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym. Żłobek w Żabiej Woli to pierwsza tego typu placówka w gminie. Powstała dzięki dofinansowaniu w ramach rządowego programu Maluch+.

Wspieramy rodziców – dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku

Wspieramy rodziców, którzy chcą łączyć życie rodzinne z pracą zawodową. Dla nich wprowadziliśmy dofinansowanie do pobytu najmłodszych w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

– W ramach tego programu chcemy, żeby polskim rodzinom łatwiej było móc kierować dziecko do żłobka. Nie tylko miejsce w żłobku jest ważne. Wiążą się z tym także różnego rodzaju koszty. Dlatego dofinansowujemy do 400 zł miejsce w żłobku, po to żeby mamom było łatwiej, żeby można było też szybciej znaleźć to miejsce i żeby jednocześnie też odciążyć budżet – premier.

Z dofinansowania mogą skorzystać rodzice, którzy nie korzystają z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania rodzice mogą składać od 1 kwietnia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak a zrobić? Wyłącznie przez Internet – za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Ponad 1 mln zł rządowego dofinansowania na utworzenie żłobka w Żabiej Woli

Żłobek w Żabiej Woli to pierwsza tego typu placówka w gminie. Na jej utworzenie samorząd otrzymał 1,1 mln zł rządowego dofinansowania w ramach programu Maluch+. Dzięki tej inwestycji, desde maja 2020 r. rodzice zyskali miejsce, gdzie opieką może zostać objętych ok. 50 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia aż do ukończenia 3 lat.

– Aby rodzina mogła być oparciem w pełni, żeby przede wszystkim kobiety, mamy mogły realizować swoje aspiracje zawodowe, musimy jako państwo pomagać w tworzeniu odpowiednich miejsc dla wychowania najmłodszych i opieki nad najmłodszych i opieki nad najmłodszych i opieki nad najmłodszych Dodał, że rząd w sposób zasadniczy zwiększył w ostatnich latach liczbę miejsc w żłobkach poprzez program Maluch+, ale także poprzez tworzenie nowych żłobków – tak jak placówka w Żabiej Woli, niedaleko Warszawy.

Maluch+, obok programu Rodzina 500+, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego czy programu Dobry Start wspeera rodziny z dziećmi. Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad najmłodszymi w całej Polsce. Broma para programar, którego środki są skierowane na tworzenie żłobków czy klubów dziecięcych.

Rodzina jest najważniejsza – rządowe wsparcie dla rodziców i dzieci

– Dobry czas dla polskich rodzin, budowanie Polski szczęśliwych rodzin to nie tylko hasła – to przede wszystkim konsekwentnie realizowany program. Od 6 lat tworzymy dobry klimat dla polskich rodzin – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

1 kwietnia minęło 6 lat od uruchomienia programu Rodzina 500+. Sam program przechodził metamorfozę, ale jego fundament od początku jest ten sam. Para inwestycja w rodzinę. Od momentu wprowadzenia tego rozwiązania do polskich rodzin trafiło już blisko 178 mld zł. Wsparciem objętych jest ponad 6,5 mln dzieci.

Ważnym wsparciem w opiece nad dziećmi jest także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nowe rozwiązanie, które weszło w życie od 1 stycznia. Program skierowany jest do rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia i zakłada w sumie 12 tys. zł dofinansowania na drugie i każde kolejne dziecko. Dotychczas w ramach programu rodzinom wypłaciliśmy już ponad 1 mld zł. W sumie na ten cel w 2022 r. przeznaczymy ok. 3,1 mld EUR

