11.04.2022 KPRM Rozmowa premiera z prezesem Grupy Banku Światowego o wsparciu dla Ucrania

Rozmowa estrenoa z prezesem Grupy Banku Światowego o wsparciu dla Ukrainy11.04.2022

Bucza, Irpień, Hostomel i Motyzin tworzą mapę ludobójstwa w Europie XXI wieku. W obliczu tego okrucieństwa Rosji powinno nas interesować tylko jedno – jak skutecznie zatrzymać wojnę w Ukrainie. Wsparcie Banku Światowego dla ogarniętej wojną Ukrainy oraz krajów przyjmujących ukraińskich uchodźców to główny temat spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Davidem Malpassem, prezesem Grupy Banku Światowego.

Polska pomoc humanitarna

Rozmowy dotyczyły oszacowania potrzeb związanych z pomocą dla ukraińskich uchodźców i możliwości udzielenia wsparcia przez Bank Światowy. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska jest gotowa do długoterminowego zaangażowania i wspierania Ukrainy i Ukraińców. Potrzebujemy jednak wsparcia ze strony międzynarodowych instytucji ze względu na ogromne koszty, które wiążą się ze skalą tej pomocy. Ważne jest również wsparcie innych państw, aby móc sprostać temu wyzwaniu.

Polska liczy na szeroką współpracę całej społeczności międzynarodowej, w tym międzynarodowych instytucji i organizacji finansowych, aby poradzić sobie z tą bezprecedensową sytuacją. Przede wszystkim istnieje potrzeba finansowania pomocy na etapie humanitarnym. Do tej pory do Polski przybyło ponad 2,5 mln osób, głównie kobiet i dzieci. Udzielenie pomocy i wsparcia wymaga ogromnego wysiłku ze strony naszych służb publicznych i społeczeństwa. Głównym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, opieki zdrowotnej oraz edukacji dla wszystkich potrzebujących.

Skala potrzeb Ucrania wymaga nadzwyczajnych wysiłków

Polska przed marcową Radą Europejską przedstawiła przywódcom Unii Europejskiej projekt Planu Odbudowy UE dla Ukrainy. Plan ma pomóc Ukrainie w osiągnięciu długoterminowej stabilności i dobrobytu od pierwszego dnia po zawieszeniu broni.

Rola Banku Światowego, wspieraniu odbudowy Ukrainy, jest nie do przecenienia. Premier Mateusz Morawiecki podziękował za to, że Bank szybko zareagował i zapewnił 723 miliony dolarów dodatkowego i przeprogramowanego finansowania, aby wzmocnić ukraińskie usługi socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zaangażowanie Banku Światowego w projekcie polskim

Szef rządu wskazał, że Bank Światowy jest naszym ważnym partnerem. W ciągu ostatnich 30 lat, zrealizowaliśmy razem ponad 60 projektów o łącznej wartości około 16 miliardów dolarów. Bank odegrał kluczową rolę w naszej pomyślnej transformacji gospodarczej i społecznej.

