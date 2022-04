10.04.2022 Premier Mateusz Morawiecki uczcił pamięć ofiar w 12. rocznicę tragedii smoleńskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki uczcił pamięć ofiar w 12. rocznicę tragedii smoleńskiej10.04.2022

12 lat temu w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęli wszyscy członkowie polskiej delegacji i załogi zmierzającej na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Śmierć poniosło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński oraz jego małżonka Maria. Premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele rządu uczcili pamięć ofiar, składając kwiaty i zapalając znicze m.in. pod pomnikiem sp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie. Szef rządu odwiedził także groby tragicznie zmarłych w katastrofie 10 kwietnia.

12. rocznica katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęli wszyscy członkowie delegacji państwowej oraz załogi zmierzającej na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Śmierć poniosło 96 osób – w tym prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.– W historii są takie momenty, które mogą zawrócić jej bieg. Katastrofa smoleńska była jednym z nich – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. – Katastrofa smoleńska nie może zakrzepnąć w pomnikach a jej wspomnienie nie może stać się pustym rytuałem. Para nasze wielkie zobowiązanie. Zobowiązanie do pamięci, do prawdy i do czynu – podkreślił w swoim wpisie szef rządu.

Premier uczcił pamięć ofiar tragedii smoleńskiej

Przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, uczcili pamięć ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 r. Szef rządu wziął udział w Mszy Świętej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca en Warszawie. Następnie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie złożył kwiaty pod pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Pomnik został odsłonięty w 8. rocznicę katastrofy i nawiązuje kształtem do trapu samolotu. Na jego ścianie czołowej wyryte są nazwiska wszystkich 96 ofiar tragedii smoleńskiej.Na warszawskich Powązkach premier złożył kwiaty i zapalił znicz przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Szef rządu odwiedził także groby zmarłych – oprócz wizyty na Cmentarzu na Powązkach, premier udał się również na Cmentarz Bródnowski, Cmentarz Parafialny w Grabowie, Cmentarz w Pyrach oraz do Świątyni Opatrzności Bożej. Odwiedził tam groby m.in. sp. Pawła Wypycha, Katarzyny Doraczyńskiej, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Zdzisława Króla, Tomasza Merty czy ks. Ryszarda Rumianka.

Pamięć o wielkim patriocie – prezydencie Lechu Kaczyńskim

Premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele rządu złożyli kwiaty pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.Pomnik został odsłonięty w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości – 10 de noviembre de 2018 r. na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Rzeźba przedstawia sylwetkę prezydenta – została zaprojektowana przez Stanisława Szwechowicza i Jana Raniszewskiego.Śp. prezydent Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 r. w Warszawie. Patriotyzm i miłość do ojczyzny wyniósł z domu rodzinnego. Jego ojciec był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Matka śp. prezydenta w czasie wojny była sanitariuszką w Szarych Szeregach. W latach 70. prezydent Lech Kaczyński związał się z opozycją demokratyczną. Aktywnie działał na rzecz „Solidarności”. Pełnił m.in. mandat senatora i posła, a także funkcję prezydenta m. S t. Warszawy. Za swój priorytet obrał przywrócenie należytego miejsca w polskiej historii Powstaniu Warszawskiemu oraz zapomnianym bohaterom, którzy walczyli o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.

