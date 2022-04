09.04.2022 Premier w WB Electronics: budowa tak silnej armii, żeby wystarczająco odstraszała wroga to priorytet

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w WB Electronics: budowa tak silnej armii, żeby wystarczająco odstraszała wroga to priorytet09.04.2022

Sytuacja międzynarodowa zmienia się dynamicznie – szczególnie teraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Silna armia oraz bezpieczeństwo kraju, Polek i Polaków staje się niekwestionowanym priorytetem działań rządu. Wciąż trwa proces modernizacji polskiej armii i rozbudowa jej potencjału. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim. Przedsiębiorstwo działa w branży zbrojeniowej i cywilnej. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki elektronicznej i oprogramowania, a także opracowuje i produkuje m.in. środki łączności telekomunikacji wojskowej. Jak podkreślił premier polska armia jest coraz lepiej wyposażona, dzięki przyspieszeniu programu zbrojeń.

Współpraca między polskim systemem uzbrojenia i polską armią

Premier zapowiedział zacieśnienie współpracy Pomiedzy przedsiębiorcami prywatnymi takimi JAK Firma Electrónica I WB Polska ARMIA – Zrobimy wszystko, żeby Współpraca Pomiedzy polskim systemem uzbrojenia un Polska ARMIA była JAK najbliższa, ponieważ Budowa potencjału zbrojnego a bardzo ważny temat – Premier powiedział Mateusz Morawicki.

Jak podkreślił, polska armia jest coraz lepiej uzbrojona, ponieważ od kilku lat polski rząd przyspieszył program zbrojeń. Polska dokonała zamówień najnowocześniejszego sprzętu na świecie. Para samoloty F-35, sistema obrony przeciwrakietowej Patriot. Para tomar tecnología najnowocześniejsze, siła artyleryjska, siła ognia. – Wszystko to co na współczesnym polu walki decyduje o zwycięstwie – podsumował szef rządu.

Wzmacniamy potencjał Wojska Polskiego

23 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie ustawa o obronie Ojczyzny. Jest ona odpowiedzią na coraz trudniejszą sytuację geopolityczną w regionie. Tworzy możliwości i perspektywy, które do tej pory nie były znane Siłom Zbrojnym RP. Powstają ramy do tego, aby mieć jedną z silniejszych armii w NATO. Zakłada wzmocnienie polskiej armii – zwiększenie liczby żołnierzy, wzrost budżetu na obronność, a także modernizację techniczną wojska. Ustawa porządkuje też przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP. Jeden dokument zawiera regulacje, które wcześniej znajdowały się w kilkunastu różnych ustawach.Ponadto kilka dni temu Polska podpisała umowę gwarantującą dostawę 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji dla Wojska Polski To najnowocześniejsze czołgi na świecie. Nowe maszyny wzmocnią potencjał polskich sił zbrojnych. Zakup Abramsów to jeden z kluczowych elementów modernizacji i rozbudowy Wojska Polskiego. W tym roku polscy żołnierze otrzymają także pierwsze baterie Patriot oraz drony uderzeniowe Bayraktar.

Electrónica WB S.A.

Para obecnie jeden z liderów polskiego przemysłu w sektorze zaawansowanych technologii i wiodąca spółka z Grupie WB. Przedsiębiorstwo działa w branży zbrojeniowej i cywilnej. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie techniki elektronicznej i oprogramowania, a także opracowuje i produkuje m.in. środki łączności telekomunikacji wojskowej.Przedsiębiorstwo uczestniczy w pracach Badawczo-rozwojowych i wdrażaniu Zautomatyzowanego SYSTEMU Kierowania Ogniem Artylerii ZZKO TOPAZ, broma producentem SYSTEMU Zarządzania Polem Walki TROP oraz Cyfrowego SYSTEMU Łączności Wewnętrznej FONET, instalowanego w polskich KTO Rosomak. Fonet zakupiony został również przez wojska szwedzkie, słowackie, węgierskie oraz amerykańskie. Przedsiębiorstwo buduje także bezzałogowe rozpoznawcze statki powietrzne IMINT, Bezzałogowy Statek Rozpoznawczy FT5-Łoś i zdalnie sterowaną amunicję krążącą WARMATE. Produkty służą modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

