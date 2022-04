09.04.2022 Konsultacje publiczne projektu ustawy o działalności lombardowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Konsultacje publiczne projektu ustawy o działalności lombardowej09.04.2022

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt ustawy o działalności lombardowej trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Celem projektu jest wzmocnienie poziomu ochrony klientów lombardów.

Konsultacje potrwają do 6 maja 2022 r.

Bezpieczeństwo konsumenta

Konsument uzyska ochronę poprzez wprowadzenie transparentnych przepisów dotyczących elementów umowy pożyczki lombardowej, w tym szczególnie określenia jej kosztów, a także wskazania szacunkowej wartości przedmiotu zastawu lombardowego konzacze premz.

W celu określenia w sposób jasny i przejrzysty kosztów umowy pożyczki lombardowej zostanie wprowadzona definicja całkowitego kosztu umowy pożyczki lombardowej. Para wszystkie koszty, które konsument jest obowiązany ponieść w związku z umową pożyczki lombardowej.

Wprowadzone zostaną też przepisy określające maksymalne koszty pozaodsetkowe, również w przypadku wcześniejszej spłaty świadczenia pieniężnego. Wtedy całkowity jej koszt ulegnie obniżeniu o kwotę równą kosztom za okres, o który skrócono czas jej obowiązywania.

Projekt obejmuje też regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

Projekt zawiera propozycje zobowiązujące też przedsiębiorcę do przekazania podstawowych informacji dotyczących zawieranej umowy na trwałym nośniku, na etapie przedkontraktowym.

Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o działalności lombardowej potrwają do 6 maja br.

Przejdz do projektu.

OSI MIL