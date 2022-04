WeStandBYyou: miembros del Parlamento de Alemania y Escocia adoptan presos políticos

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Como parte de la campaña de solidaridad de Libereco #WeStandBYyou, Till Steffen (Bundestag Alemán, Alianza 90/Los Verdes), Alexander Burnett (Parlamento Escocés, Partido Conservador y Unionista Escocés) y Swantje Michaelsen (Bundestag Alemán, Alianza 90/Los Verdes) han asumido un padrino para presos políticos en Bielorrusia.

Till Steffen ha asumido el padrino de David Mastsitski del exdiputado Alexander Krauss

David Mastsitski está encarcelado desde el 2 de septiembre de 2020. El 30 de abril de 2021 fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por “participar en disturbios” (Código Penal, art. 293).

Till Steffen es miembro del Bundestag alemán y del Comité de Asuntos Legales. Ha asumido el padrino de David Mastsitski del exdiputado Alexander Krauß y afirma: “David Mastsitski está encarcelado hasta octubre de 2025 porque salió a la calle por su derecho al voto y por la democracia. Su protesta ahora lo separa de su familia y su hijo. No podemos aceptar presos políticos. Debemos unirnos. Por lo tanto, me uno a Alexander Krauß, ex miembro del Bundestag alemán y padrino anterior, para exigir que David Mastsitski sea liberado de inmediato”.

Alexander Burnett, miembro del parlamento escocés y padrino de Maksim Imkhavik

Maksim Imkhavik fue detenido siendo menor de edad el 21 de julio de 2021. El 12 de julio de 2021 fue condenado a tres años de prisión por “participar en disturbios” (Código Penal, art. 293).

Alexander Burnett es miembro del Parlamento Escocés y del Comité de Economía y Trabajo Justo. Se ha convertido en el padrino de Maksim Imkhavik y declara: “El encarcelamiento de Maksim, así como el de cientos de personas que también han sido encarceladas en Bielorrusia, es espantoso y me siento honrado de unirme al pedido de su liberación. Maksim es solo un adolescente y es inaceptable que lo mantengan en prisión.

Junto con otros representantes electos en Escocia y en toda Europa, me opongo a que se lleve a cabo la represión e insto al gobierno de Bielorrusia a que respete los derechos humanos del pueblo bielorruso y libere a quienes han sido detenidos injustamente”.

Swantje Michaelsen es miembro del Bundestag alemán y padrino de Siarhei Satsuk

Siarhei Satsuk trabajó como periodista de investigación para la publicación en línea bielorrusa “Ejednevnik”. Fue detenido por segunda vez el 8 de diciembre de 2021 y acusado de presuntamente “tomar soborno” (Código Penal, art. 430).

Swantje Michaelsen es miembro del Bundestag alemán y ha asumido el padrinazgo de Siarhei Satsuk. Ella afirma: “Apoyo la campaña de solidaridad WeStandBYyou de la organización de derechos humanos Libereco – Partnership for Human Rights y he asumido personalmente el padrinazgo de Siarhei Satsuk. Satsuk es periodista y editor en jefe de una publicación en línea bielorrusa. Fue detenido el 8 de diciembre de 2021 y desde entonces ha vuelto a estar en prisión preventiva. Siarhei Satsuk es uno de los ahora más de 1.000 presos políticos en Bielorrusia. Estoy firmemente a su lado y pido a las autoridades bielorrusas que liberen a Siarhei Satsuk y a todos los demás prisioneros de inmediato”.

