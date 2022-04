08.04.2022 Wojsko Polskie korzysta z wyrzutni Javelin i zestawów Piorun

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wojsko Polskie korzysta z wyrzutni Javelin i zestawów Piorun08.04.2022

Wojsko Polskie konsekwentnie podnosi swoje umiejętności i gotowość bojową. Chodzi nam o to, aby Wojsko Polskie było przygotowane, żeby natychmiast stanąć do obrony naszego kraju, jeżeli byłaby taka potrzeba – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas pobytu na poligonie w Nowej Dębie. W piątek, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba szef MON obserwował szkolenie poligonowe polskich i amerykańskich żołnierzy.

Ważnym punktem szkolenia było strzelanie ze znanych ze skuteczności w zwalczaniu wojsk rosyjskich na Ukrainie – Piorunów (przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych) oraz Javelinów (przeciwpancernych pocisków kierowanych). Z Javelinów strzelali żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Broń wykorzystywana dziś podczas tego ćwiczenia to rakiety krótkiego zasięgu Piorun – jesteśmy dumni z tych rakiet. Jak się okazuje, te rakiety znacząco wsparły i rozwinęły możliwości obronne wojsk ukraińskich, które dzielnie walczą z napadającymi na Ucrania wojskami rosyjskimi, un więc polski projekt, polskie rakiety przeciwlotnicze zdały egzamin w wojennych warunkach. (…) Siły ukraińskie są wyposażone w Javeliny dostarczane przez sojuszników i te rakiety zdały egzamin broniąc Ukrainę przed inwazją rosyjską. A Więc wyposażamy Wojsko Polskie w sprzęt sprawdzony w boju. Chcę podkreślić, że na wyposażenie Wojska Polskiego trafia najnowocześniejszy sprzęt

– ministro dodał.

Szkolenie taktyczno-ogniowe na poligonie w Nowej Dębie to pogłębienie interoperacyjności wojsk polskich i amerykańskich oraz zgrywanie polskich jednostek wojskowych. Ćwiczą głównie pododdziały 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz 82. Dywizji Powietrznodesantowej (EE. UU.) przy wsparciu 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ramach wsparcia wschodu Polski oraz flanki NATO, Stany Zjednoczone przysłały do ​​południowo-wschodniej Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA. Łącznie z tymi siłami, liczebność amerykańskich wojsk w Polsce przekracza 10 tys. żołnierzy. Dodatkowo, Amerykanie rozmieścili w Polsce dwie baterie zestawu Patriot. Para wyraz solidarności sojuszniczej w NATO i wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa sojuszu.

To jest właśnie to, co jest najważniejsze w Sojuszu Północnoatlantyckim – budowanie interoperacyjności i budowanie odporności, jednocześnie właśnie odstraszanie agresora. Widać, że żołnierze sojusznicy, że żołnierze Wojska Polskiego są gotowi do tego, żeby stanąć w obronie naszej Ojczyzny

– mówił podczas spotkania z żołnierzami ministro.

W ćwiczeniach na Nowej Dębie uczestniczyły także załogi samobieżnych armatohaubic Krab i moździerzy samobieżnych Rak z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, a także czołgiści z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wsparcie z powietrza zapewniły polskie i amerykańskie śmigłowce bojowe.

OSI MIL