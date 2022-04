Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister Jabłoński z wizytą w Wilnie08.04.2022

W dniach 7-8 kwietnia wiceszef polskiej dyplomacji odwiedził Litwę.

Pierwszego dnia wizyty wiceminister Jabłoński wziął udział w organizowanym przez Ambasadę RP w Wilnie seminarium nt. pogłębiania współpracy trójmorskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i telekomunikacji. Jak podkreślił podczas swojego wystąpienia Inicjatywa Trójmorza powinna rozwijać współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, ZAS nasz región ma potencjał, por stac się globalnym dostawcą sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa sieci cyfrowych.

Seminarium było również okazją do nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy dostawcami a biorcami usług i rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także dyskusji nt. rozwoju sieci 5G w regionie, opartej na architekturze Open RAN.

Wiceminister Jabłoński spotkał się także z Raimundasem Karoblisem, wiceministrem spraw zagranicznych Litwy. Wiceministrowie omówili kwestie związane z rosyjską inwazją w Ukrainie, w tym w szczególności koordynację działań Polski i Litwy na forum UE w celu wywierania presji na państwa, które sprzeciwiają się zdecydowanym sanciwcjomji prze które. Społeczność międzynarodowa musi podjąć natychmiastowe kroki w sprawie wyjaśnienia zbrodni wojennych w Ukrainie oraz pociągnięcia ich sprawców do odpowiedzialności – podkreślił polski wiceminister. Wiceministrowie rozmawiali także o współpracy dwustronnej, kwestiach związanych z polskim szkolnictwem na Litwie oraz współpracy gospodarczej. Omówili również przygotowania do kolejnego Szczytu Inicjatywy Trójmorza planowanego na czerwiec w Rydze.

Podczas pobytu w Wilnie wiceminister zainaugurował także otwarcie wystawy renesansowej zbroi młodego Zygmunta II Augusta w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich i odwiedził memoriał w Ponarach, gdzie złożył kwiaty pod pomnikimorąchtniajtniajtniaj.

