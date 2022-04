08.04.2022 Waldemar Buda ministrem rozwoju i technologii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Waldemar Buda ministrem rozwoju i technologii08.04.2022

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent Andrzej Duda powołał Waldemara Budę na funkcję ministra rozwoju i technologii. Wręczenie aktu powołania odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W uroczystości oprócz głowy państwa i szefa rządu wzięli udział także członkowie Rady Ministrów. Nie było to jedyne ważne wydarzenie. Podczas uroczystości prezydent wręczył akty mianowania na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej. Premier Morawiecki przekazał funkcjonariuszom pamiątkowe kordziki honorowe.

Nowy ministro rozwoju i technologii

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent Andrzej Duda powołał Waldemara Budę na funkcję ministra rozwoju i technologii. Waldemar Buda el 15 de diciembre de 2019 r. obejmował stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., pełnił tę funkcję w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. Desde 2011 r. jako radca prawny pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – agencji płatniczej środków Europejskiego Funduszu Rolnego.Od 2014 r. wykonywał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. W 2015 r. działał w biurze pomocy prawnej kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. został wybrany na posła na Sejm RP. Jako poseł zajął się zagadnieniami dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spółdzielców, m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez jego biuro poselskie pomógł już ponad 2 tys. osob. Współtworzył także ustawę dotyczącą komorników sądowych oraz uczestniczył w pracach nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Prezydent wręczył nominacje generalskie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej. Szef polskiego rządu przekazał funkcjonariuszom pamiątkowe kordziki honorowe. – To, że Polska jest dziś jednym z najlepiej rozwijających się państw i tak zmieniła się w ciągu ostatnich lat, a system działa sprawnie to także Państwa zasługa. ¡Felicidades! – powiedział prezydent Andrzej Duda. Służba Celno-Skarbowa jest jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Powstała w wyniku połączenia administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej. Do zadań realizowanych przez Służbę Celno-Skarbową należy wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa. Funkcjonariusze zajmują się także zapewnieniem ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej – w tym zgodności z prawem przywozu oraz wywozu towarów z tego obszaru, un także wykonywaniu obowiązków w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

