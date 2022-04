08.04.2022 Spotkanie Troiki OBWE en Podkarpaciu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Szwecji i Macedonii Północnej reprezentujący Troikę OBWE spotkali się w Rzeszowie z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą.

W trakcie spotkania ministrowie ponownie wezwali Federację Rosyjską do zaprzestania działań wojennych i wycofania wojsk z Ukrainy oraz wyrazili pełne poparcie dla Kijowa w tym niezwykle trudnym dla niej czasie.

Ministrowie wyrazili ubolewanie z powodu napływających doniesień i wstrząsających świadectw bezprawnej przemocy godzącej w cywilów w Buczy i innych miastach obwodu kijowskiego, której dopuściły się wojska rosyjskie. Powtórzyli apel o przeprowadzenie niezależnego śledztwa.

Z głębokim smutkiem przyjęli także fakt, że z powodu postawy przyjętej przez Federację Rosyjską nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia mandatu Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie.

Przewodniczący OBWE a zarazem polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył, że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie pozostaje zaangażowana we wspieranie ukraińskiego społeczeństwa i jest gotowa mu pomagać. – Koordynator projektów na Ukrainie powrócił do biura w Użhorodzie i będzie nadal udzielał wsparcia w trzech wymiarach pracy OBWE – powiedział minister Rau. – Aby odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby kraju, zespół koordynujący niedługo rozpocznie realizację Nowego projektu z zakresu pomocy humanitarnej, ściśle współpracując z wieloletnimi partnerami i koordynując wysiłki interesariuszy krajowych i międzynarodowych – Dodal.

Ministro Linde powiedziała, że ​​Szwecja jako kraj mający pewne doświadczenie w zapewnianiu warunków do życia ludziom uciekającym przed wojną, pragnie złożyć Polsce wyrazy ogromnego szacunku. Wasze bezgraniczne poświęcenie i zaangażowanie w pomoc sąsiadom przywraca wiarę w ludzkość i lepszą przyszłość. Natomiast szef dyplomacji Macedonii Północnej minister Osmani podkreślił, że skala polskiego wsparcia dla osób, które najbardziej potrzebują pomocy jest nieporównywalna. Jestem przekonany, że społeczność międzynarodowa wyraźnie dostrzega tę postawę i jest gotowa wesprzeć Polskę w misji ratowania ludzkiego życia.

Ministro Rau zaznaczył, że polskie przewodnictwo będzie kontynuować konsultacje z państwami członkowskimi na temat przyszłej roli i obecności OBWE na Ukrainie.

Ministrowie spraw zagranicznych Troiki OBWE odwiedzili także przejście graniczne w Korczowej, spotkali się z przedstawicielami Straży Granicznej oraz odwiedzili centrum recepcyjne dla uchodźców w Młynach.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

fot. Bartosz Peterman/MSZ

