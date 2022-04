08.04.2022 Mołdawia może liczyć na wsparcie Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Mołdawia może liczyć na wsparcie Polski08.04.2022

W Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premier Republiki Mołdawii Natalią Gavrilițą. Celem rozmowy porło m.in. omówienie realizowanych i planowanych projektów wsparcia mołdawskiej transformacji oraz sytuacji finansów publicznych. Szefowie rządów podpisali umowę, której celem jest udzielenie długoterminowej pożyczki dla Republiki Mołdawii na wsparcie gospodarki i społeczeństwa w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Podczas spotkania omówiono także kwestie działań wspólnoty międzynarodowej w związku z inwazją Rosji na teren Ukrainy oraz popełnianymi przez agresora zbrodniami wojennymi. W tym kontekście rozmowa dotyczyła również bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa.

Polska pomoc rozwojowa

Nasz kraj konsekwentnie udziela Republice Mołdawii finansowego i eksperckiego wsparcia na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Polska pomaga przy tworzeniu stabilnych podstaw rozwoju gospodarczego oraz budowie instytucji państwa prawa. Premier Mateusz Morawiecki w październiku 2021 r. powołał na stanowisko Pełnomocnika ds. wsparcia mołdawskich reform Pana Adama Eberhardta, dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich. República Mołdawii jest krajem priorytetowym w programie polskiej pomocy rozwojowej.

– Dzisiaj robimy wszystko, aby pomóc naszym partnerom mołdawskim w ich bardzo trudnej sytuacji – zarówno w odniesieniu do kryzysu związanego z uchodźcami, ale przede wszystkim do kryzysu energetycznego i gospodarczego – powiedziałecki premier Mateusz. I dodał: – Dostrzegamy ogromne wysiłki, które Mołdawia czyni na drodze do wspólnoty europejskiej, na drodze do rozwoju pokojowego razem z innymi krajami Unii Europejskiej i ze swoim niebezpośrednim sąsiadem, ale bardzo życzwyeml jakińs paskam.

Podpisanie umowy pożyczkowej dla Mołdawii

Republika Mołdawii poprzez swoje położenie geograficzne, zależna jest od portu w Odessie, który obecnie jest zablokowany. Kraj ten uzależniony jest od tranzytu prądu i gazu, którego źródłem do tej pory były spółki rosyjskie. 20 millones de euros. Środki te przeznaczone będą na wsparcie gospodarki i społeczeństwa w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i jej skutkami. Dodatkowo między naszymi krajami został podpisany program wykonawczy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2022 – 2025.

– W tych trudnych okolicznościach w jakich się spotykamy cieszę się, że mamy możliwość podpisania długoterminowej umowy o współpracy gospodarczej na wielu polach. Ale także, że w tych trudnych okolicznościach możemy wyciągnąć pomocną dłoń z naszą długoterminową pożyczką w wysokości 20 milionów euro dla Mołądawii – powiedział szef polskiego rzduego. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił potrzebę dania przez całą Unię Europejską nadziei na normalne jej funkcjonowanie w przyszłości. Polska będzie ambasadorem Republiki Mołdawii w Brukseli i jako przyjaciel będzie zaangażowana w jej problemy oraz trudy w jakich obecnie się znajduje.

Polska pomaga Mołdawii ponieważ, jako sąsiad Ukrainy, również przyjęła do siebie uchodźców. Obecnie ponad 100 tys. z nich nadal przebywa w tym kraju, co stanowi istotne obciążenie dla państwa z nieco ponad 2,5 millonesową populacją. Oba nasze kraje zdają sobie sprawę, że przetrwanie suwerennej Ukrainy jest w interesie całej Europy. Kraj ten walczy o demokrację, pokój i bezpieczeństwo wszystkich europejskich państw.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL