08.04.2022 Aplikacja Podatnika KSeF – wersja testowa już dostępna

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja testowa już dostępna08.04.2022

7 kwietnia 2022 r. udostępniliśmy testową wersję Aplikacji Podatnika KSeF.

Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.

Zachęcamy do testowania aplikacji.

Dostęp do aplikacji testowej jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej na podatki.gov.pl.

Ważne: w środowisku testowym należy używać zanonimizowanych danych.

Testowa Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,

zarządzanie uprawnieniami i tokenami,

wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

podgląd faktury (anónimo dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),

weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Wszelkie uwagi i sugestie, które pozwolą nam udoskonalić produkt i dostosować go do potrzeb i oczekiwań użytkowników, prosimy przesyłać na adres info.ksef@mf.gov.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać hasło: AP_TEST).

Zachęcamy do udziału w testach aplikacji.

OSI MIL