Od 6 tygodni oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę, która została brutalnie zaatakowana przez Rosję. A czas olbrzymiej mobilizacji i solidarnego działania polskiego rządu, samorządu oraz tysięcy Polek i Polaków. Od początku wojny w Ukrainie do naszego kraju przyjechało już ponad 2,5 mln uchodźców. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami z polskich miast, aby omówić bieżącą sytuację. Szef rządu podziękował im za wsparcie i serce okazywane uchodźcom z Ukrainy. Zadeklarował także dalsze rządowe wsparcie. Już teraz do samorządów trafiło około pół miliarda złotych.

– Częścią tej okrutnej wojny jest wielki kryzys uchodźców, jakiego świat nie widział od czasów II wojny światowej. To kryzys, z którym się musimy mierzyć na co dzień. To kryzys, z którym muszą się mierzyć samorządy na bardzo wielu poziomach – zarówno województwa, powiaty, gminy, ale także miasta, mniejsze, większe i największe, wioski – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podziękował samorządowcom za podejmowane działania i postawę w tym trudnym czasie: – Jestem bardzo wdzięczny i zbudowany tym, w jaki sposób ta współpraca przebiega. Chciałbym bardzo Państwu podziękować za to, że niezależnie od tego kto z jakiej rodziny politycznej się wywodzi, potrafiliśmy ze sobą bardzo blisko współpracować.

Rządowe wsparcie dla samorządów

Przyjęcie tak dużej liczby osób w tak krótkim czasie, było ogromnym wyzwaniem dla polskich miast. Jesteśmy w stałym kontakcie z samorządowcami.

– Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą, przekazaliśmy już dzisiaj samorządowcom około pół miliarda złotych do dyspozycji – zgodnie z ustalonym harmonogramem i z całą procedurą – poinformował premier. – Cieszę się, że samorządy weszły w nowy rok tak mocno finansowo zbudowane, z jedną z najwyższych w historii nadwyżką operacyjną około 36 mld zł, na bardzo solidnych podstawach w budżetach samorządowych.

Rząd wspiera samorządy także w procesie przyznawania numerów PESEL. Zakupiliśmy dodatkowy sprzęt, a nasi eksperci na bieżąco wyjaśniają wątpliwości i odpowiadają na pytania. – ramio w ramio pracownicy ministerstw i urzędów centralnych pracują z pracownikami samorządów – ReKa w Reke, przyznając Numery PESEL, które są potrzebne po a, żeby w Sposób właściwy zarządzać tak ogromnym wyzwaniem, zarządzać tą ogromną grupa uchodźców, którzy stali się mieszkańcami naszego kraju – dodał szef rządu.

Ponad 2,5 mln uchodźców z Ukrainy szuka schronienia w Polsce

Polska w obliczu wojny w Ukrainie wspeera swojego wschodniego sąsiada. Od 24 lutego, do naszego kraju przyjechało już ponad 2,5 mln uchodźców. Jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę podjęliśmy działania, aby przygotować się na potencjalną migrację osób uciekających przed wojną. Dzięki temu bardzo szybko byliśmy w stanie zorganizować doraźną pomoc dla tych osób.

W całej Polsce działa już 40 punktów recepcyjnych. Wszystkie osoby, które uciekają przed konfliktem zbrojnym, a nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, mogą udać się do takiego punktu. Otrzymują tam informacje na temat pobytu w Polsce, a także posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Oprócz tego na terenie naszego kraju działa także 148 punktów informacyjnych.

Rozwiązania ułatwiające udzielanie pomocy

Aby możliwie ułatwić udzielanie wsparcia, uchwaliliśmy ustawę o pomocy obywatelom Ucrania. W ustawie zostały zawarte regulacje dotyczące pobytu, pracy, edukacji, opieki zdrowotnej obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, a także zasady dotyczące finansowania tych zadań przez rząd.

– Chcemy, żeby uchodźcy mieli tutaj namiastkę normalności. Oni w większości chcą wrócić do swojego kraju, ale tu i teraz, dzisiaj są w naszym kraju. Chcemy i musimy stworzyć im odpowiednie warunki do funkcjonowania: w systemie edukacji, służby zdrowia, dostępie do różnego rodzaju usług publicznych – powiedział premier.

Aby zapewnić uchodźcom korzystanie z usług publicznych w Polsce, ustawa zakłada umożliwienie nadania numeru PESEL. Do tej pory z tego rozwiązania skorzystało już ponad 725 tys. osób – w tym ponad 365 tys. osób to dzieci i młodzież do 18. roku życia.

