06.04.2022 Agresja Rosji na Ukrainę głównym tematem spotkania Rady Doradców Politycznych

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny odbyło się spotkanie Rady Doradców Politycznych. Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja w Ukrainie spowodowana agresją ze strony Rosji. Ukraińcy walczą nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także całej Europy. W świetle ostatnich wydarzeń, Polska proponuje powołanie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni ludobójstwa. Podtrzymujemy także nasze stanowisko dotyczące wprowadzania dalszych zdecydowanych sankcji skierowanych przeciwko Moskwie.

Sytuacja w Ukrainie głównym tematem spotkania Rady Doradców Politycznych

Kolejne spotkanie Rady Doradców Politycznych było poświęcone sytuacji za naszą wschodnią granicą. Od 42 dni cały świat patrzy na brutalne działania Rosji na terenie Ukrainy. Polska stanowczo potępia ten bezprecedensowy atak i udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy szukają schronienia w naszym kraju. Od początku wojny do Polski przyjechało już 2,5 mln osób.

Bucza, Irpień, Hostomel, Motyzin – to nazwy miejscowości, w których Rosjanie dopuścili się ludobójstwa. Nasz kraj stoi na stanowisku, że zbrodnie te muszą zostać osądzone. Proponujemy powołanie międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni ludobójstwa w tych ukraińskich miastach.

Polska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę zabiega o nałożenie na Rosję jak najszerszego pakietu sankcji. Nasze konsekwentne działania przyczyniły się do tego, że kolejne sektory rosyjskiej gospodarki zostały objęte karami. Polska podtrzymuje, że konieczne jest wprowadzanie dalszych zdecydowanych i dotkliwych sankcji skierowanych przeciwko Moskwie – m.in. konfiskata majątków oligarchów, którzy wspierają brutalną agresję na Ukrainę.

Rada Doradców Politycznych

Rada Doradców Politycznych al órgano doradczy Prezesa Rady Ministrów. Członkowie Rady to specjaliści różnych dziedzin, doświadczeni zarówno w pracy w parlamencie, jak i samorządzie. Przewodniczącym jest poseł i były minister energii Krzysztof Tchórzewski, natomiast sekretarzem poseł i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Krzysztof Kubów. W skład Rady wchodzą także Waldemar Andzel, Marek Ast, Bożena Borys-Szopa, Witold Czarnecki, Zbigniew Hoffmann, Stanisław Karczewski, Maria Koc, Henryk Kowalczyk, Bartosz Kownacki, Leonard Krasulski, Piotr Król, Marek Kuchciński, Krzysztof Lipiec, Marek, Ewa Malik Martynowski, Anna Paluch, Marek Pęk, Zdzisław Sipiera, Marek Suski, Wojciech Szarama, Janusz Śniadek, Robert Telus, Wojciech Zubowski.

Do głównych zadań Rady należy dokonywanie oceny sytuacji polityczno-ekonomicznej Polski. Ponadto, członkowie Rady zajmują się przedstawianiem propozycji, ocen i opinii dotyczących celów politycznych i strategicznych rozwoju kraju oraz kierunków Polityki wewnętrznej i zewnętrznej – w celu zapewnienia wzrostu pozycji międzynarodowej Polski oraz zamożności jej obywateli.

Udział w pracach Rady Doradców Politycznych jest nieodpłatny – jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia.

