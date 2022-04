Situación de los derechos humanos en Bielorrusia: marzo de 2022

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Resumen

La guerra en curso en Ucrania y sus consecuencias han cambiado radicalmente la agenda actual en Europa y en el mundo; Los países democráticos han impuesto nuevas sanciones y restricciones a Bielorrusia debido al apoyo de las autoridades bielorrusas a la agresión de Rusia.

El Centro de Derechos Humanos Viasna condena enérgicamente las acciones de las autoridades bielorrusas y rusas que socavan los principios de coexistencia pacífica de los pueblos, violan la Constitución y las leyes de Bielorrusia y los tratados internacionales.

Las acciones imprudentes de las autoridades bielorrusas, que contradicen el interés público, ponen al país a la par del agresor; tal política de las autoridades provoca el rechazo y la resistencia de aquellos ciudadanos que adhieren a los valores democráticos.

Durante febrero, las autoridades bielorrusas procesaron continuamente a ciudadanos por motivos políticos, incluso por protestas contra la guerra; continúan las detenciones de manifestantes pacíficos, junto con las detenciones arbitrarias por exhibir símbolos blanco-rojo-blanco, incluso en casas y territorios privados. Según los datos de los defensores de los derechos humanos, al menos 445 personas fueron detenidas en marzo, Viasna documentó 36 multas por un total de más de 80.000 rublos (alrededor de 24.000 dólares estadounidenses) y 476 casos de detención administrativa en los casos contra manifestantes.

A fines de marzo de 1110, los presos políticos estaban recluidos en lugares de detención. El número continúa aumentando constantemente.

Miembros del Centro de Derechos Humanos Viasna continúan en prisión preventiva por cargos arbitrarios: Ales Bialiatski, presidente de la organización, miembro de la Junta Directiva de Viasna, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Valiantsin Stefanovich, Uladzimir Labkovich, abogado y coordinador de la campaña Defensores de los Derechos Humanos por Elecciones Libres, coordinadora de la red de voluntarios de Viasna, Marfa Rabkova, y el voluntario Andrei Chapiuk. Un miembro del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, el jefe del Centro de Litigio Estratégico Leanid Sudalenka, y un voluntario de Viasna Tatsiana Lasitsa fueron condenados a tres y dos años y seis meses de prisión, respectivamente, el veredicto en su contra entró en fuerza.

Los defensores de los derechos humanos y los periodistas continúan denunciando numerosos casos de malos tratos a ciudadanos encarcelados políticamente detenidos y encarcelados administrativamente por participar en reuniones pacíficas. Los expertos de Viasna consideran tortura las condiciones inhumanas que han creado deliberadamente las administraciones de las prisiones preventivas y otras instalaciones para los detenidos políticos.

La tortura y otras formas de malos tratos siguen utilizándose durante la investigación de causas penales por motivos políticos.

El 9 de marzo, en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe “Situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el período previo a las 49 elecciones presidenciales y en sus secuelas”. Brinda una descripción general de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia con respecto a las elecciones del 9 de agosto de 2020, incluidas las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la falta de investigación efectiva de las denuncias de tales violaciones y la falta de del respeto al debido proceso y al derecho a un juicio justo.

Amnistía Internacional ha presentado su “Informe de Amnistía Internacional 2021/22: El estado de los derechos humanos en el mundo” anual.

Presos políticos y persecución por motivos políticos

Como en meses anteriores, las autoridades han estado procesando arbitrariamente a quienes habían participado en las protestas poselectorales de 2020 y otras acciones de protesta pacífica, junto con disidentes y críticos del gobierno. La persecución penal es la forma más severa de represión, y sigue siendo indiscriminada y generalizada. El poder judicial se ha convertido en un instrumento eficaz para la supresión de derechos y libertades, con jueces activamente involucrados en la represión. Las pruebas falsas no se someten a una evaluación crítica objetiva, la legislación antidemocrática se aplica a ciegas y los acusados ​​son condenados selectivamente al castigo más severo posible.

El conteo de presos políticos ha aumentado en 42 en el mes a 1110. Continúa creciendo constantemente.

Ales Bialiatski, presidente del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, Valiantsin Stefanovich, miembro de la Junta Directiva de Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Uladzimir Labkovich, abogado y coordinador de los Defensores de Derechos Humanos para La campaña de Elecciones Libres, Maryia (Marfa) Rabkova, directora de la red de voluntarios de Viasna, y el voluntario Andrei Chapiuk continúan en prisión preventiva. El jefe de la rama Homieĺ de Viasna, Leanid Sudalenka y la voluntaria Tatsiana Lasitsa fueron condenados a tres años y dos años y medio de cárcel, respectivamente. A los defensores de los derechos humanos encarcelados se les restringe deliberada y arbitrariamente su correspondencia.

A los presos políticos se les prolongan las penas de prisión. El 11 de marzo, el preso político anarquista Mikita Yemialyianau fue sentenciado en una audiencia judicial fuera del lugar en la prisión No. 4 de Mahilioŭ por cargos de desobediencia maliciosa a las demandas de la administración de la institución correccional (Parte 2, Artículo 411 del Código Penal) por violar el reglamento interno de la cárcel. El juez Aksana Ratnikava lo declaró culpable y lo condenó a dos años de prisión en virtud de la Parte 2 del artículo 411 del Código Penal. El tribunal finalmente condenó a Mikita a tres años y medio en una colonia penal combinando las sentencias pronunciadas en su contra. El 25 de marzo, un caso penal contra el preso político Tsikhan Osipau condenado a 11 años de prisión se consideró durante varias horas en la colonia penal n. ° 15 de Mahilioŭ. Fue condenado en virtud de la Parte 2 del art. 411 del Código Penal (Desobediencia maliciosa a las exigencias de la administración del establecimiento penitenciario) a siete meses de prisión y se incrementó su nivel de custodia de medio a máximo. El veredicto fue dictado por el juez del distrito Kastryčnicki de Mahilioŭ Natallia Krashkina.

Violación de la libertad de reunión pacífica. Represión de la libertad de expresión

Continúa la persecución penal y administrativa de manifestantes pacíficos y disidentes. Los tribunales aún están emitiendo veredictos contra los participantes de las protestas de 2020:

El 9 de marzo en Mazyr, la jueza Valiantsina Novikava condenó a Anton Koshchanka a dos años y medio en una colonia penal en virtud de la Parte 1 del art. 13 y la Parte 1 del art. 342, apartado 1 del art. 342 del Código Penal. Según la acusación, preparó un archivo de texto, cuyo propósito era reunir a los ciudadanos para discutir, conocerse y distribuir roles para acciones no autorizadas. Debían salir a las calles de Mazyr y Kalinkavičy del 2 al 10 de agosto de 2020 y hacer fila a lo largo de las carreteras entre las ciudades mencionadas durante uno o dos días. El 30 de junio de 2020 envió este archivo a través de Telegram messenger a una persona no identificada “con el propósito de revisar y coordinar estas acciones”. También fue acusado de publicar repetidamente mensajes en uno de los canales de Telegram entre el 4 y el 10 de agosto de 2020, pidiendo la participación activa de los ciudadanos en acciones grupales, violando gravemente el orden público, incluido el bloqueo del edificio del Comité Ejecutivo del Distrito, el departamento de policía y la Comisión Investigadora y la Fiscalía.

El 12 de marzo, el Tribunal de Distrito Centraĺny de Homieĺ completó la consideración del caso penal contra el preso político locutor de radio local Aliaksei Kruhliak, conocido profesionalmente como Aliaksei Kaveryn. El periodista ha sido imputado en virtud del artículo 342 del Código Penal (Organización y preparación de acciones que atenten gravemente contra el orden público o participación activa en las mismas). El juez Viktar Kazachak consideró el caso. Según la acusación, el 12 de agosto de 2020, Aliaksei Kruhliak, mientras estaba en el trabajo, envió varios mensajes usando su teléfono en un chat profesional cerrado sobre la situación política en Bielorrusia después de las elecciones. En el calor del momento, Aliaksei animó a todos a salir a las calles de Homieĺ, a protestar y permanecer encadenados. Él mismo estaba listo para participar en cualquier actividad, incluso usar un vestido blanco y unirse a las mujeres en su “protesta de flores”. Estos mensajes se consideraron llamadas a manifestaciones y acciones no autorizadas que violan gravemente el orden público, y Aliaksei fue considerado su organizador. El castigo es un año de prisión en una colonia penal.

El 17 de marzo de 2022, el Tribunal de Distrito de Kastryčnicki de Minsk condenó a Andrei Chudzinau, de 40 años, a dos años en una colonia penal de régimen general. Fue acusado en virtud de la Parte 1 del art. 342 del Código Penal (Participación activa en acciones que violan gravemente el orden público) por participar en el Mitin de Nueva Bielorrusia el 23 de agosto de 2020. El caso fue examinado por la jueza Volha Niaborskaya.

La jueza del tribunal de distrito de Maskoŭski de Brest, Maryna Skalkovich, condenó a dos participantes más del “caso de la protesta del baile” el 16 de marzo. El exinvestigador preso político Aliaksandr Antaniuk fue condenado a 18 meses de cárcel en virtud de la Parte 1 del art. 342 del Código Penal (participación en acciones que violan gravemente el orden público), mientras que Ruslan Hachynski recibió dos años de prisión domiciliaria en virtud del mismo artículo. 116 personas ya han sido condenadas en el “caso de la protesta del baile”. La fiscalía informa que se envió a los tribunales una causa penal contra otros seis participantes de este caso.

El 16 de marzo de 2022, el preso político Siarhei Krasouski fue juzgado en el Tribunal de Distrito de Maskoŭski. El juez Yuryi Mashketau lo declaró culpable en virtud de la Parte 1 del art. 342 del Código Penal y condenado a 18 meses en una colonia penal. Según la acusación, el 9 de agosto de 2020, Krasouski participó en acciones que involucraron la desobediencia reiterada a las demandas de la policía, obstruyendo el movimiento del tráfico y bloqueando la carretera. Además, el preso político bloqueó el tránsito mientras se desplazaba con otros participantes en las primeras filas.

Los agentes de policía continúan organizando operaciones especiales en Bielorrusia para asaltar casas y apartamentos en busca de símbolos de protesta, detener a personas en sus lugares de trabajo, realizar registros e interrogatorios. Las autoridades están intensificando diversas formas de presión y represión por la ciudadanía activa y oponiéndose a las políticas gubernamentales. Los tribunales escuchan casos administrativos contra personas detenidas por exhibir banderas y pegatinas en las ventanas y almacenarlas en sus apartamentos, publicar y comentar en las redes sociales, así como otras formas de actividades de protesta o expresión de opinión.

Viasna tiene información sobre persecución administrativa por ejercer el derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión de manifestantes pacíficos, incluidos los que protestan contra la guerra, así como detenciones arbitrarias por exhibir símbolos blanco-rojo-blanco, incluso en domicilios particulares y territorios. Según datos de defensores de derechos humanos, al menos 445 personas fueron detenidas en marzo; Viasna documentó 36 multas por un total de más de 80.000 rublos (alrededor de 24.000 dólares estadounidenses) y 476 casos de detención administrativa en los casos contra manifestantes. Este no es de ninguna manera un registro completo del número de casos administrativos por motivos políticos: en muchos casos, los jueces celebran secretamente sesiones a puerta cerrada por videoconferencia sin anunciar la fecha y el lugar de la audiencia, lo que viola gravemente los derechos procesales y constitucionales de los involucrados en procedimientos administrativos, y los observadores de las normas de justicia equitativa son procesados ​​por sus actividades lícitas.

Así, el 10 de marzo, Dzmitryi Matsiushonak, de 32 años, fue arrestado en Minsk. Tenía un cartel de “No a la guerra” en su balcón. Se dice que su vecino lo denunció al departamento de policía; tomó una foto del cartel e informó a un oficial de policía local.

En la tarde del 27 de febrero, muchas personas se reunieron cerca del edificio del Estado Mayor en Minsk para una protesta contra la guerra contra el ataque de Rusia a Ucrania. La gente coreaba “Gloria a Ucrania” y “No a la guerra”. Un tiempo después, las fuerzas del orden comenzaron a arrestarlos brutalmente. La policía golpeó a los manifestantes con porras y luego los metió en camionetas de transporte de prisioneros. En solo tres días, los jueces revisaron más de 628 casos administrativos y ordenaron el arresto administrativo de al menos 589 personas.

Las autoridades bielorrusas utilizan cada vez más el artículo 19.11 del Código Administrativo, que castiga la difusión de material extremista, para reprimir la disidencia. La mayoría de estos casos son provocados por reenvíos de varias publicaciones en línea de recursos cuyos productos de información fueron reconocidos anteriormente como “extremistas”.

En febrero se amplió considerablemente la Lista Republicana de Materiales Extremistas. Los siguientes recursos son reconocidos como extremistas por sentencias judiciales: el contenido del canal Malanka Telegram y otros recursos titulados “Malanka Media”; Canal DW Belarus Telegram, logotipo (marca de agua) en forma de dos letras latinas ‘D’ y ‘W’ sobre un fondo de círculos azules y blancos; Noticias del canal de Telegram Zerkalo.io y páginas en redes sociales con el título Zerkalo.io, imágenes (imagen, logotipo, marca de agua digital, etc.) o textos de Zerkalo.io con o sin inscripciones, independientemente del medio; los logotipos (marcas de agua) de varios canales, a saber (pero no exclusivamente): “Karateli Belarusi” (Castigadores de Bielorrusia), “Belsat”, incluido el logotipo con las periodistas encarceladas Katsiaryna Bakhvalava y Darya Chultsova sobre un fondo naranja con un búho en blanco y naranja; “Charter 97”, “Basta”, “Euroradio”, “Radio Liberty Belarus”, “Viasna” (una imagen de una palma blanca sobre un fondo lila con adornos azules y la inscripción “Viasna”.

Muchos recursos regionales en Telegram y redes sociales, así como el canal de Telegram llamado “Bielaruski Hajun”, que se ha convertido en un conocido recurso contra la guerra, también han sido reconocidos como extremistas.

El único recurso incluido con justicia en febrero en la lista es la comunidad de Internet en la red social VKontakte “Veselyye Nazi ;)” (Nazi alegre) y el contenido que ha producido.

Los defensores de los derechos humanos de Viasna continúan monitoreando los casos penales relacionados con la tolerancia cero de las autoridades bielorrusas ante cualquier forma de protesta. Según defensores de derechos humanos, una herramienta común de represión hoy en día es la persecución penal bajo los artículos de difamación: por insultar al Presidente, representantes de autoridades y jueces, así como por profanación de símbolos estatales (artículos 368, 369, 370, 391 de la Código Criminal). Hay juicios por tales cargos en todo Bielorrusia.

Así, el 15 y 16 de marzo, el juez del Tribunal de Distrito de Smarhoń, Siarhei Bolandz, examinó el caso del residente local Yauhen Shuliuk, acusado de cometer un delito en virtud de la parte 1 del artículo 367 (Calumnias contra el presidente de la República de Bielorrusia). El hombre fue acusado de publicar en su página personal en la red social Odnoklassniki una imagen de Lukashenka con las palabras ‘traicionero’, ‘codicioso’, ‘cucaracha’, ‘mentiroso’, etc., que encontró en Internet. La pericia lingüística forense concluyó que estas palabras son insultantes, caracterizan negativamente a Lukashenka e implican calumnias. Yauhen Shuliuk fue declarado culpable de cometer un delito en virtud de la Parte 1 del art. 367 (Calumnias contra el Presidente de la República de Belarús); fue condenado a dos años y medio de libertad restringida en un centro penitenciario de tipo abierto.

El 10 de marzo, la jueza del tribunal de Dobruš, Sviatlana Lukyanava, condenó a Uladzimir Baliunou a un año de prisión en una colonia penal de régimen general en virtud de la Parte 1 del artículo 367 del Código Penal (Calumnias contra el presidente de la República de Bielorrusia). Según la acusación, publicó un mensaje en Internet con información que insulta a A. Lukashenka.

El 16 de marzo, un bloguero y activista, el preso político Pavel Vinahradau, fue condenado en el Tribunal Regional de Minsk. Se convirtió en acusado en un caso penal en virtud del art. 130 del Código Penal (Incitación a la discordia social), Parte 2 del art. 367 del Código Penal (Calumnias contra el Presidente) y el art. 342 (Organización y preparación de actos que atenten gravemente contra el orden público o participación activa en los mismos). El juicio se celebró a puerta cerrada.

El 4 de marzo, el tribunal de distrito de Centraĺny de Homieĺ pronunció una sentencia en un caso penal contra Viktar Rysinski. El juez Viktar Kazachak consideró el caso. Según los expedientes de investigación, a finales de 2021, el acusado Rysinsky, encontrándose en estado de intoxicación alcohólica y “teniendo el deseo de demostrar públicamente su actitud irrespetuosa hacia el símbolo del Estado, demostrando valentía y conducta audaz encaminada a la burla de los símbolos estatales de la República de Bielorrusia”, cometió un delito: arrancó deliberadamente la bandera junto con el montaje de la fachada del edificio. Fue condenado a un año de libertad restringida en una colonia penal.

El 7 de marzo, el Tribunal de Distrito de Lieninski de Mahilioŭ dictó un veredicto contra Alesia Barysava, informa MAYDAY.TEAM. El juez Aksana Ratnikava la condenó a dos años en una penitenciaría de tipo abierto en virtud del art. 369 del Código Penal (Insultar a un funcionario público). El motivo de la causa penal contra Barysava fue su comentario en una red social contra dos policías de Dubroŭna: el inspector superior del departamento de policía de Dubroŭna de aplicación de la ley y prevención del delito Aliaksandr Shlupakou y agente del grupo antidrogas y antitráfico. Siarhei Shramau. El 17 de junio de 2021, apareció una foto de Shramau y Shlupakou en una red social con la leyenda “estos oficiales, arriesgando sus vidas, incautaron globos”. Barysava, como admitió ante el tribunal, comentó: “Dos imbéciles es poder”.

El 30 de marzo, el Tribunal de la Ciudad de Minsk emitió un veredicto en el caso de Ales Pushkin, un preso político, un conocido artista e intérprete bielorruso. Fue acusado de profanar símbolos estatales (artículo 370 del Código Penal) e incitar al odio (parte 3 del artículo 130 del Código Penal). El caso fue considerado por la jueza Alena Shylko. El juicio se ha celebrado en privado. El caso fue presentado por el retrato de Yauhen Zhykhar con una pistola automática en el hombro, realizado por el artista Ales Pushkin. El retrato se colocó en una exposición, celebrada en el Centro de Vida de la Ciudad en Hrodna el 19 de marzo de 2021. La oficina del fiscal declaró que con su obra de arte Ales Pushkin “caracterizó a Zhykhar como un hombre de la resistencia bielorrusa, un luchador contra los bolcheviques. , por lo cual glorificaba y aprobaba sus acciones”.

Los abogados bielorrusos están bajo presión por firmar una petición contra la guerra: el 1 de marzo apareció en Internet una petición en la que los autores, refiriéndose a las normas de la Constitución vigente, argumentaban que los misiles, aviones y helicópteros no deberían despegar de el territorio de Bielorrusia para atacar al estado vecino. Por el momento, 258 abogados han firmado la petición. Según defenders.by, los abogados fueron citados a las autoridades locales y pidieron explicaciones. A pesar de la presión y la posible persecución, los abogados y defensores bielorrusos continúan dejando sus firmas en la petición.

Libertad de asociación

El 9 de marzo, el Tribunal Municipal de Minsk celebró una sesión sobre la liquidación de la asociación pública Radislava. Se informa que el tribunal dictaminó liquidar la organización. Desde ese día, la línea directa de Radzislava que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana y brindaba apoyo a las víctimas de violencia doméstica, está cerrada.

Radzislava es una organización benéfica no gubernamental sin fines de lucro establecida en 2002 en Minsk para ayudar a las mujeres afectadas por la violencia doméstica. En noviembre de 2021, la exjefa de Radzislava Volha Harbunova fue detenida: el Ministerio del Interior cree que dirigió las manifestaciones de mujeres.

El 25 de marzo, el tribunal regional de Homieĺ consideró los casos penales contra dos administradores del canal Telegram “Petrikov 97%”, que fue declarado extremista. Viktar Bedryi, de 42 años, y el artesano Yauhen Klimau, de 25 años, ambos residentes de Pietrykaŭ, fueron declarados culpables de liderar un grupo extremista (parte 1, artículo 361-1 del Código Penal). Además, Yauhen fue declarado culpable de incitar al odio social por volver a publicar un mensaje sobre la policía antidisturbios de otro canal “extremista” de Telegram, Nexta. El juez Ruslan Tsaruk sentenció a Viktar y Yauhen a tres y cinco años en una colonia penal de mediana seguridad, respectivamente.

Persecución de periodistas y medios

La libertad de expresión en Bielorrusia sigue siendo violada de diversas formas. En particular, los medios de comunicación se ven privados de registro y acreditación, y sus periodistas son perseguidos penalmente por el desempeño de sus funciones profesionales. Al menos 60 representantes de los medios son procesados ​​penalmente y 26 de ellos están encarcelados.

Por ejemplo, el 3 de marzo, el juez del distrito Saviecki de Minsk Siarhei Shatsila condenó a Aleh Hruzdzilovich, reportero de RFE/RL, a 18 meses de prisión en una colonia penal. Hruzdzilovich fue declarado culpable en virtud de la Parte 1 del artículo 342 del Código Penal por participación en acciones no autorizadas cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores despojó a los medios de comunicación extranjeros, incluida RFE/RL, de su acreditación.

El 15 de marzo de 2022, el Tribunal de Distrito de Zavadski de Minsk pronunció veredictos sobre Yahor Martsinovich, editor en jefe de Nasha Niva, y Andrei Skurko, jefe del departamento de marketing y publicidad. El juez Anzhela Kastsiukevich los declaró culpables en virtud de la Parte 2 del art. 216 del Código Penal y los condenó a ambos a dos años y 6 meses de prisión en una colonia penal de seguridad general. Según la acusación, “Skurko y Martsinovich, como funcionarios de una editorial, y Martinovich, también propietario de una empresa unitaria privada, desde mayo de 2017 hasta junio de 2021, albergaron oficinas de estas organizaciones en un apartamento propiedad de Skurko para actividades comerciales. ”. Sin embargo, los servicios públicos de las instalaciones se pagaron a las tarifas de las personas físicas en lugar de las de las personas jurídicas. Los proveedores de servicios públicos no tenían reclamos contra los demandados en la demanda civil, ya que cubrieron completamente los daños.

Los medios de comunicación regionales también son perseguidos. La oficina del fiscal del distrito de Luniniec presentó una causa penal contra el director y fundador de MP-Company, propietaria del medio de Internet Miedyja-Paliessie. Están acusados ​​de abuso de poder.

Pena de muerte

Representantes de la campaña “Defensores de los derechos humanos contra la pena de muerte en Bielorrusia” recibieron pruebas documentales de la ejecución de Victor Pavlov. Según el certificado de defunción, fue baleado el 13 de mayo de 2021.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó el jueves a Bielorrusia por la ejecución de Victor Pavlov, cuya petición aún estaba siendo examinada por el Comité. Victor Pavlov es la decimoquinta persona desde 2010 cuya ejecución se llevó a cabo al mismo tiempo que el caso estaba pendiente ante el Comité de Derechos Humanos. El Comité había pedido a Bielorrusia que detuviera su ejecución mientras los expertos independientes examinaban sus denuncias de violaciones de derechos humanos.

Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante

El 6 de marzo, un ex actor del Teatro Gorky Arsenii Siachko fue arrestado en Minsk. A las 8 de la noche, mientras caminaba cerca de su casa, el hombre notó que policías detenían a hombres borrachos y comentó al respecto. Por eso, Arsenii también fue detenido en virtud del art. 24.23 del Código Administrativo por piquetes. Arsenii fue duramente golpeado en el departamento de policía. El 7 de marzo, el juez Dzmitryi Lukashevich condenó a Siachko a 13 días de prisión administrativa a pesar del mal estado del acusado y su solicitud de una multa. Sin embargo, Arseniy no llegó a la cárcel: un médico del centro de detención se negó a admitirlo porque tenía tres costillas rotas. Siachko fue hospitalizado. Los médicos tuvieron que perforar su pulmón, ya que se estaba acumulando líquido allí.

Los activistas de derechos humanos de Viasna continúan recibiendo información sobre las condiciones inhumanas de detención en los centros de detención de Minsk.

Los detenidos y los arrestados por motivos políticos se mantienen en celdas superpobladas, no reciben atención médica, no pasan tiempo al aire libre y no reciben correo ni paquetes de ayuda de sus familias. Hay pruebas de palizas a los detenidos.

En particular, el 2 de marzo se supo que en la prisión de Žodzina, a donde fueron trasladados los detenidos por las protestas contra la guerra el 1 de marzo, no se admiten paquetes de atención. Una semana antes, el centro de detención de Akrescina tampoco aceptaba paquetes de ayuda. La razón oficial de eso son las medidas contra la propagación de COVID-19. Además, algunas personas detenidas en manifestaciones contra la guerra en Minsk fueron trasladadas al centro de detención preventiva de Baranavičy ya la prisión de Mahilioŭ. Según activistas de derechos humanos, algunas personas fueron golpeadas después del arresto y en los centros de detención de la calle Akrescina no se les dio comida.

Los detenidos en causas penales también son recluidos en condiciones brutales; en las colonias penales, los presos son sometidos a presiones y torturas.

Casos impactantes de tortura, sacados a la luz por presos políticos y ampliamente conocidos, siguen sin investigarse.

