Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z seniorami w Dziennym Domu “Senior+” woli Karczewskiej. Wsparcie finansowe i aktywizacja społeczna seniorów stanowią istotny element szeroko zakrojonej polityki prorodzinnej rządu. Tylko w tym roku to najwyższa od lat waloryzacja emerytur, wypłata 13. i 14. emerytury czy programy „Senior+” i „Aktywni +” wspierające integrację międzypokoleniową i działania na rzecz seniorów.

Bezpieczeństwo finansowe seniorów – 13. i 14. emerytura

Troska o bezpieczeństwo finansowe seniorów to nasz wspólny obowiązek. Dobrze zarządzany budżet państwa pozwala na to, aby zapewnić im godną jesień życia.

– Dzięki temu, że udało się naprawić dziurawy jak durszlak budżet państwa, że ​​uszczelniliśmy podatki, które wyfruwały za granicę – na wschód i na zachód – te pieniądze przekazujemy Wam – powiedział premier.

Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 7%. To znacznie więcej niż wynika ze wskaźnika waloryzacji. Systematycznie podnosimy także minimalną emeryturę.

Od początku kwietnia rozpoczęliśmy wypłaty 13. emerytury.

Dodatkowe świadczenie wypłacane jest w wysokości minimalnej emerytury, która w tym roku wynosi 1338,44 zł brutto i jest wyższa o 87,56 zł niż w 2021 roku. Łącznie otrzyma ją ok. 9,7 millones seniorów. Z tego tytułu do emerytów i rencistów trafi (w latach 2019-2022) ok. 47,8 mld EUR. To konkretne działania, dzięki którym standard życia naszych seniorów jest coraz lepszy.

– Dla nas najważniejsze wydatki są na tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Dzisiaj też chcę powiedzieć, że nie tylko 13. emerytura trafi do Państwa już wkrótce. Toma 14. emerytura w drugiej połowie tego roku będzie dostarczona dla emerytów – zapowiedział szef rządu.

Dzięki przepisom Polskiego Ładu emeryci otrzymujący świadczenia do 2500 zł od tego roku nie zapłacą podatku. Osoby, które otrzymują świadczenia wyższe, zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

Seniorzy korzystają także z wielu rozwiązań Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej: dodatku osłonowego, obniżki VAT-u na artykuły żywnościowe do 0%, obniżek cen benzyny, a także zmian cen gazu, energii i ciep.

Ponad 1100 ośrodków aktywizujących seniorów

Dzięki działaniom rządu samorządy otrzymują środki na wsparcie aktywizacji społecznej seniorów. Domy seniora, klubiki i inne przedsięwzięcia, pozwalają najstarszym Polakom aktywnie spędzać czas.

Jeszcze w 2015 r. w całym kraju było niewiele ponad 100 takich placówek. Dziś w całym kraju mamy ponad 1100 ośrodków takich jak Dzienny Dom “Senior+” w Woli Karczewskiej.

Program “Senior+” na lata 2021-2025 jest kontynuacją wieloletniego programu „Senior+” rozpoczętego w 2015 r. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zwiększeniu aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.

SZEF polskiego rządu podczas wizyty zwrócił się bezpośrednio do seniorów – Jestem pewien, że Wszyscy Polacy WAM dziękują – za wasze doświadczenie, za a dobro, za wielka Prace, po ktorá wojnie i potem – w czasach PRL-u iw czasach wolnej Polski – przekazaliście nam .

OSI MIL