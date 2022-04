05.04.2022 Dos e-PIT – rozlicz podatek i skorzystaj z przysługujących ulg

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dos e-PIT para najprostszy sposób na rozliczenie podatku za 2021 rok. Podatnicy złożyli już ponad 4 mln deklaracji za pomocą tej usługi.

Rozliczając podatek za pomocą Twój e-PIT można skorzystać z przysługujących ulg podatkowych.

Najpopularniejsza, ulga na dzieci, jest wpisana automatycznie. Pozostałe ulgi można samemu wskazać podczas rozliczenia w systemie.

Coraz więcej osób rozlicza elektronicznie swój PIT. Podatnicy doceniają możliwość szybkiego i bezpiecznego rozliczenia podatku. Za pomocą usługi Twój e-PIT wysłali już ponad 4 mln zeznań podatkowych

– podkreśla Szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Twój e-PIT to prosty i wygodny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia.

ulgi podatkowe

Rozliczając podatek warto uwzględnić przysługujące ulgi. Zeznanie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT uwzględnia najpopularniejszą ulgę podatkową – ulgę na dzieci, która jest automatycznie przypisana w systemie.

Aby skorzystać z pozostałych ulg należy je wskazać podczas rozliczania w systemie. Obok przypisanej automatycznie ulgi na dzieci, można skorzystać między innymi z:

ulgi termomodernizacyjnej,

ulgi na cele rehabilitacyjne,

ulgi z tytułu przekazanych darowizn,

última internet,

ulgi z tytułu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),

zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Szczegółowe informacje na temat ulg podatkowych na stronie podatki.gov.pl

Szybki zwrot podatku

Osoby rozliczające PIT en 2021 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37, złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Dos e-PIT con liczbach

KAS przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 ​​podatników.

Podatnicy korzystający z usługi złożyli już ponad 4 mln formularzy PIT za 2021 rok, w tym:

3,6 millones de dólares PIT-37,

216,6 años. declaracji pit-28,

93,9 años. declaracji pit-38,

73,6 años. declaracji pit-36,

23 años oświadczeń PIT-OP.

Dos e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl

Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego (e-US) Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w tym serwisie. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

OSI MIL