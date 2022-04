05.04.2022 Premier rozmawiał o pomocy dla Ukrainy z minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kwestie pomocy, wsparcie humanitarne oraz europejskie bezpieczeństwo to główne tematy poruszone podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss. To kolejne już spotkanie z przedstawicielami władz tego państwa dotyczące pomocy na rzecz naszego wschodniego sąsiada. Ostatnie miały miejsce w marcu 2022 r. i dotyczyły min. wzmocnienia współpracy i koordynacji działań obu państw na rzecz Ucrania. Premier podkreślił, że jedność Zachodu i współpraca całego wolnego i demokratycznego świata są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek.

Europajskie bezpieczeństwo

Podczas rozmów premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję na dalszą intensywną, zorientowaną na wyniki współpracę dwustronną w ramach NATO. Podziękował za natychmiastowe działania Wielkiej Brytanii mające na celu wzmocnienie obecności sojuszników na wschodniej flance i wskazał na jej konieczność podtrzymania i przedłużenia.Szef rządu podkreślił, że naszym celem NIE broma posiadanie “dyplomatycznego rozwiązania” konfliktu. Należy doprowadzić do wycofania się Rosji z Ukrainy i przywrócenia pełnej integralności terytorialnej państwa. Jak dodał, powinniśmy zrobić wszystko, aby wesprzeć Ukrainę.

pomoc humanitarna

Rozmowy dotyczyły także oszacowania potrzeb związanych z pomocą dla ukraińskich uchodźców i możliwości udzielenia wsparcia przez Wielką Brytanię. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że kryzys na tak dużą skalę oznacza ogromne koszty, których żadne państwo nie jest w stanie pokryć samodzielnie. Polska jest gotowa do długoterminowego zaangażowania i wspierania Ukrainy i Ukraińców. Jednak możliwości nie są niewyczerpane. Dlatego tak ważne jest wsparcie innych państw, aby móc sprostać temu wyzwaniu. Regno Unito deklaruje dalsze działania, w tym działania finansowe na rzecz tych państw, które przyjmują osoby i które pomagają TYM osobom na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej czy innych krajów, które decydują się na diez ruch.Od 24 lutego 2,5 mln uchodźców wojennych przekroczyło polską granicę. Spodziewamy się, że w zależności od zmieniających się scenariuszy, do naszego kraju może przybyć kolejnych kilka milionów osób. Liczba przesiedleńców na Ukrainie przekracza 6,5 ​​miliona, a ponad 3,6 miliona uciekło do Europy.

Dalsze sankcje wobec Rosji

Premier wskazał na konieczność kontynuowania wysiłków zmierzających do podważenia podstaw rosyjskiej gospodarki, m.in. ukierunkowane sankcje na estratégicazne projekty energetyczne Rosji, wyłączające banki z SWIFT czy wprowadzenie całkowitego zakaz handlu. Szef polskiego rządu podziękował ministro spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii za międzynarodowe zaangażowanie w wywieranie presji na Moskwę, zarówno pod względem sankcjonowania, jak i izolowania jej. Podkreślił, że powinniśmy być gotowi do odpowiedzi i żadne opcje nie powinny być wykluczone, w tym przejęcie rosyjskich aktywów, które mogą zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy. Obecnie w Polsce trwają prace legislacyjne nad nowymi wewnętrznymi ramami prawnymi, które powstrzymałyby import węgla z Rosji do Polski oraz z okupowanych przez Rosję regionów Donbasu i Ługańska.

