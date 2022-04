05.04.2022 Posiedzenie Rady ECOFIN w Luksemburgu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wiceminister finansów, szef KAS Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w posiedzeniu Rady ECOFIN.

Rozmawiano przede wszystkim o kolejnych sankcjach na Rosję oraz kwestiach podatkowych.

Sankcje oraz gospodarcze i finansowe aspekty wojny w Ucrania

Ministrowie omówili gospodarcze i finansowe konsekwencje sankcji wprowadzonych na Rosję w związku z jej agresją militarną na Ukrainę, a także możliwości wsparcia uchodźców.

Polska po raz kolejny opowiedziała się za silniejszymi sankcjami unijnymi, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w Ukrainie. Potrzebne są także inne działania, jak np. wykluczenie lub zawieszenie Rosji i Białorusi w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych instytucjach finansowych oraz możliwości korzystania z instrumentów tych organizacji.

Polska pozytywnie oceniła propozycje komisji europejskiej (ke) w odpowiedzi na kryzys uchodźczy, ale podkreśliła, że ​​są one niewystarczające, gdyż nie uwzględniajy one wszystkich wyzwań Przed Jakimi Stoją Państwa Członkowskie, un Związanych M.IN. z rosnącą presją na budżety krajowe, wpływem na systemy ochrony zdrowia, edukacji czy rynki pracy.

Potrzebna broma m.in. mobilizacja środków z budżetu unijnego i Jego elastyczne wykorzystanie, ale także zaadresowanie wyzwań związanych z zakłóceniami w dostaw łańcuchach, wspieraniem firma działających na rynkach rosyjskich i białoruskich, które zostały szczególnie dotknięte skutkami wojny.

Ponadto w obecnych warunkach należy na nowo przeanalizować ambitne cele klimatyczne i ich wpływ na konkurencyjność unijnych przedsiębiorstw z uwagi na dodatkowe koszty dostaw energii. Dlatego tym pilniejsze jest uniezależnienie się od Rosji, zwłaszcza w sektorze energii, i budowa partnerstwa strategicznego z państwami dysponującymi źródłami energii i krytycznych surowców.

Podatki

Rada przeprowadziła dyskusję w sprawie dyrektywy ustanawiającej globalny minimalny poziom opodatkowania dla grup wielonarodowych w UE. Wdraża ona w UE tzw. II filar porozumienia OECD, czyli wprowadzenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości co najmniej 15%.

Polska popiera działania na rzecz ustanowienia sprawiedliwego i skutecznego systemu przeciwdziałającego unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania, w tym zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania tzw. gigantów cyfrowych. Polsce zależy nam na tym, por dwufilarowa reforma podatków, przewidziana w porozumieniu na poziomie OECD, została zrealizowana w całości.

Potrzebne jest podejście pakietowe gwarantujące wejście w życie obu filarów porozumienia OECD. Cel Polski pozostaje niezmienny, a jest nim wypracowanie sprawiedliwego, skutecznego i akceptowalnego w skali międzynarodowej rozwiązania kwestii podatkowych wynikających z globalizacji.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN przyjęto również zmiany w dyrektywie VAT w odniesieniu do stawek VAT. Dzięki reformie stawek VAT możliwe będzie lepsze wsparcie ważnych sektorów polityki społeczno-gospodarczej oraz skuteczniejsza i bardziej adekwatna odpowiedź na rozmaite sytuacje kryzysowe.

Ponadto Rada ECOFIN przyjęła decyzję wykonawczą Rady upoważniającą Polskę do dalszego stosowania przez kolejne 3 lata obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

inne kwestie

Ministrowie zapoznali się z propozycjami KE dotyczącymi wzmocnienia unijnych ram finansowych wspierania pomocy rozwojowej oraz raportem Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zatwierdzili wytyczne na spotkanie G20 ministrów finansów i prezesów banków centralnych 20 kwietnia br. oraz oświadczenie Przewodniczącego Rady ECOFIN na doroczną sesję IMFC.

