05.04.2022 Abramsy dla Polski – wzmacniamy potencjał Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„To bardzo ważny dzień w historii współpracy polsko-amerykańskiej, ale także bardzo ważny dzień, jeżeli chodzi o historię Wojska Polskiego. Przed chwilą została podpisana umowa gwarantująca dostawę 250 czołgów Abrams w najnowszej wersji dla Wojska Polskiego. W lipcu zeszłego roku, razem z panem wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, tu w siedzibie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, im. Tadeusza Kościuszki, a więc bohatera dwóch narodów – polskiego i amerykańskiego, ogłosiliśmy decyzję polskiego rządu o zakupie czołgów Abrams. Dziś podpisaliśmy umowę, a zatem sfinalizowaliśmy tę decyzję” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

We wtorek 5 kwietnia br. w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, szef MON podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla Wojska Polskiego. W podpisaniu umowy uczestniczył Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Umowa przewiduje kupno czołgów wraz ze sprzętem towarzyszącym, obejmującym 26 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 HERCULES i 17 mostów towarzyszących M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji. Jej wartość wynosi ok. 4,75 mld USD.

„Umowa dotyczy zakupy 250 czołgów Abrams oraz towarzyszących wozów zabezpieczenia technicznego, także mostów, które będą służyć w zgrupowaniach, w których te czołgi będą funkcjonować. Umowa obejmuje także pakiet szkoleniowy i logistyczny. Także w ramach umowy kupiliśmy amunicję w ilości, która jest ilością poważną, a więc poważnie wzmocni zasoby amunicyjne Wojska Polskiego. To jest bardzo ważne wzmocnienie Wojska Polskiego”

– zaznaczył minister M. Błaszczak.

Czołgi Abrams w najnowszej wersji SEPv3 trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodnią flankę NATO – przede wszystkim do 18. Dywizji Zmechanizowanej, w tym również do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Pierwsze czołgi do szkolenia trafią do Wojsk Lądowych jeszcze w tym roku a zakończenie dostaw planowane jest w 2026 roku.

„Czołgi Abrams trafią do 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zadaniem tych czołgów i konsekwencją tego, że polskie władze rozwijają Wojsko Polskie jest odstraszenie ewentualnego agresora. Wszyscy mamy świadomość tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jeszcze w tym roku 28 egzemplarzy czołgów Abrams ze składów US Army trafi do Wojska Polskiego, tak żeby można było rozpocząć już szkolenie polskich żołnierzy”

– powiedział szef MON.

Wraz z czołgami III generacji ABRAMS M1A2 SEPv3 Polska otrzyma także pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Zakupione zostaną także symulatory. W wojskowych zakładach remontowych zostaną stworzone warunki do zabezpieczenia eksploatacji tych czołgów. Będzie to początek realizacji jednego z największych kontraktów w historii polskiej armii.

Minister Błaszczak przypomniał, że finalizacja umowy na zakup czołgów Abrams jest jednym z elementów modernizacji i rozbudowy potencjału Wojska Polskiego.

„Polski rząd konsekwentnie wzmacnia i rozwija zdolności Wojska Polskiego. Faktem jest to, że w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na obronność 2,34% PKB. Należmy do czołówki, jeżeli chodzi o te wskaźniki. To jest ważne, żeby Polska mogła się rozwijać, gdyż tylko bezpieczna Polska może się rozwijać. Dlatego tworzymy nowe jednostki wojskowe, wyposażamy je w nowoczesny sprzęt. Już niedługo wejdzie w życie ustawa o obronie Ojczyzny, która będzie stanowiła fundament naszych dalszych starań do tego, żeby rozwijać liczebnie Wojsko Polskie oraz wyposażać je w nowoczesny sprzęt. Chciałem serdecznie podziękować panu premierowi Kaczyńskiemu, że rozpoczęliśmy ten proces. Zapewniam wszystkich państwa, że będziemy go kontynuować”

– zaznaczył.

***Abramsy to najnowocześniejsze czołgi na świecie. 250 nowych maszyn wydatnie wzmocni potencjał polskich sił zbrojnych. M1A2 SEP v.3 to najnowsza wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Jego główne uzbrojenie stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej. Wysoką skuteczność prowadzonego ognia zapewnia zaawansowany system kierowania ogniem. Uzbrojenie pomocnicze składa się ze zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia CROWS z wielkokalibrowym karabinem maszynowym kal. 12,7 mm oraz dwóch karabinów maszynowych kal. 7,62 mm.

Czołg Abrams charakteryzuje się silną odpornością balistyczną i przeciwminową, zapewniając najwyższy poziom ochrony załogi, która w najnowszej wersji SEP v.3 może zostać uzupełniona przez aktywny system ochrony pojazdu TROPHY. Napęd czołgu stanowi silnik turbowałowy Honeywall AGT1500C o mocy 1500 KM, który zapewnia wysoką prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie. Najnowsza wersja została dodatkowo wyposażona w pomocniczą jednostkę napędową (APU). Masa bojowa czołgu wynosi (w zależności od zastosowanych na platformie rozwiązań) ok. 65-70.

Zakup Abramsów to jeden z kluczowych elementów modernizacji i rozbudowy Wojska Polskiego. W tym roku polscy żołnierze otrzymają także pierwsze baterie Patriot oraz drony uderzeniowe Bayraktar.

Galeria ->>> Abramsy dla Polski – wzmacniamy potencjał Wojska Polskiego

OSI MIL